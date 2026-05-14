Bandiere Blu 2026, Salerno conferma le sue 14

Sono 257 i Comuni italiani che nel 2026 hanno ottenuto la Bandiera Blu, con 11 in più rispetto allo scorso anno.

Tra questi figurano 14 nuovi ingressi e 3 comuni che non hanno confermato il riconoscimento.

I porti turistici premiati salgono a 87, grazie a tre nuove adesioni.

Bandiere Blu, i 33 criteri

Dietro la Bandiera Blu ci sono 33 criteri, aggiornati periodicamente, che guardano alla qualità delle acque, certo, ma anche a depurazione, rete fognaria, raccolta differenziata, servizi sulle spiagge, sicurezza, accessibilità, mobilità sostenibile, educazione ambientale e gestione del territorio. La qualità delle acque resta il primo filtro. Per accedere alla valutazione, le acque di balneazione devono risultare eccellenti negli ultimi quattro anni, secondo le analisi delle ARPA. Ma la FEE applica parametri più severi rispetto alla semplice classificazione eccellente. Poi arriva tutto il resto: depuratori funzionanti, rete fognaria collegata almeno all’80% del territorio comunale, gestione dei rifiuti, spiagge attrezzate, personale di salvataggio, abbattimento delle barriere architettoniche, informazioni pubbliche sulla qualità delle acque, aree pedonali, piste ciclabili, verde urbano, iniziative di educazione ambientale.

Il peso del Piano di Azione

Per il secondo anno consecutivo, i Comuni coinvolti hanno presentato un Piano di Azione per la Sostenibilità, da realizzare e monitorare nel triennio 2025-2027. Dentro ci sono cinque macro-obiettivi: mobilità sostenibile, città e comunità sostenibili, vita sulla terra, vita sott’acqua e lotta contro il cambiamento climatico. Il dato più forte è questo: nel 2025 l’81% dei Comuni Bandiera Blu aveva lavorato su tutti e cinque gli obiettivi. Nel 2026 si arriva al 94%, cosa che mostra come il riconoscimento che sta diventando anche uno strumento di programmazione climatica locale.

La Campania conta 20 Bandiere Blu, confermando i risultati del 2025.

Campania

Caserta

Cellole: Baia Felice, Baia Domizia sud

Napoli

Massa Lubrense : Recommone/Marina del Cantone, Marina di Puolo, Giardino Romantico

: Recommone/Marina del Cantone, Marina di Puolo, Giardino Romantico Sorrento : Riviera di Massa, San Francesco, Tonnarella, Puolo

: Riviera di Massa, San Francesco, Tonnarella, Puolo Piano di Sorrento : Marina di Cassano

: Marina di Cassano Vico Equense : Scoglio Tre Fratelli – Bikini, Scrajo Mare, Capo la Gala, Marina di Seiano Ovest Porto, Marina di Vico, Punta Orlando

: Scoglio Tre Fratelli – Bikini, Scrajo Mare, Capo la Gala, Marina di Seiano Ovest Porto, Marina di Vico, Punta Orlando Anacapri: Gradola, Grotta Azzurra, Faro Punta Carena

Salerno

Positano : Spiaggia Fornillo, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Grande, Spiaggia Laurito

: Spiaggia Fornillo, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Grande, Spiaggia Laurito Agropoli : Torre San Marco, Trentova, Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco, Licina

: Torre San Marco, Trentova, Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco, Licina Castellabate : Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo-San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro

: Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo-San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro Montecorice : San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello

: San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello San Mauro Cilento : Mezzatorre

: Mezzatorre Pollica : Acciaroli, Pioppi

: Acciaroli, Pioppi Casal Velino : Marina di Casal Velino, Torre Dominella

: Marina di Casal Velino, Torre Dominella Ascea : Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea

: Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea Pisciotta : Ficaiola/Torraca/Gabella, Pietracciaio/Fosso della Marina/Marina Acquabianca

: Ficaiola/Torraca/Gabella, Pietracciaio/Fosso della Marina/Marina Acquabianca Centola : Palinuro, Porto/Dune e Saline, Marinella/Baia del Buon Dormire

: Palinuro, Porto/Dune e Saline, Marinella/Baia del Buon Dormire Camerota : Cala Finocchiara, San Domenico-Lentiscelle

: Cala Finocchiara, San Domenico-Lentiscelle Ispani : Capitello

: Capitello Vibonati : Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto

: Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto Sapri: Lungomare San Giorgio, Cammarelle

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