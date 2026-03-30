Maltempo, allerta meteo da mezzanotte alle 14

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di colore Giallo, attivo dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 14:00 di domani, martedì 31 marzo 2026.

L’avviso riguarda in particolare la fascia costiera e le zone centro-meridionali della regione.

Le zone maggiormente interessate saranno la Penisola Sorrentino-Amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti Picentini (zona 3), oltre alle aree del Tusciano e Alto Sele (zona 5), Alto Cilento e Basso Sele (zona 6) e Basso Cilento (zona 8)

Sono previsti temporali anche intensi, con fenomeni improvvisi e localizzati, accompagnati da grandine, fulmini e forti raffiche di vento. L’instabilità meteo potrebbe causare criticità idrogeologiche, come allagamenti, innalzamento dei corsi d’acqua, frane e caduta massi.

Le autorità locali sono invitate ad attivare i Centri Operativi Comunali e adottare tutte le misure di prevenzione necessarie, prestando massima attenzione agli aggiornamenti ufficiali.

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