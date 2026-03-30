Maltempo, allerta meteo da mezzanotte alle 14

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di colore Giallo, attivo dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 14:00 di domani, martedì 31 marzo 2026.

L’avviso riguarda in particolare la fascia costiera e le zone centro-meridionali della regione.

Le zone maggiormente interessate saranno la Penisola Sorrentino-Amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti Picentini (zona 3), oltre alle aree del Tusciano e Alto Sele (zona 5), Alto Cilento e Basso Sele (zona 6) e Basso Cilento (zona 8)

Sono previsti temporali anche intensi, con fenomeni improvvisi e localizzati, accompagnati da grandine, fulmini e forti raffiche di vento. L’instabilità meteo potrebbe causare criticità idrogeologiche, come allagamenti, innalzamento dei corsi d’acqua, frane e caduta massi.

Le autorità locali sono invitate ad attivare i Centri Operativi Comunali e adottare tutte le misure di prevenzione necessarie, prestando massima attenzione agli aggiornamenti ufficiali.

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