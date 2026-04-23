Salerno in Flora 2026, tre giorni tra natura, gusto e biodiversità con il Villaggio Coldiretti

Salerno si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della primavera: dall’1 al 3 maggio 2026 torna “Salerno in Flora”, la mostra mercato dedicata al florovivaismo e alla biodiversità, che animerà il Parco Pinocchio con un ricco programma di attività, esposizioni e degustazioni. Un evento pensato per famiglie, appassionati del verde e curiosi, all’insegna della sostenibilità e della valorizzazione del territorio.

L’edizione 2026 sarà caratterizzata dalla presenza del Villaggio Coldiretti, cuore pulsante della manifestazione, dove sarà possibile immergersi nel mondo dell’agricoltura locale attraverso il mercato contadino, lo street food con prodotti tipici campani, le degustazioni, le aree dedicate alla fattoria degli animali e l’agriasilo per i più piccoli. Un’esperienza a tutto tondo che unisce tradizione, educazione alimentare e promozione delle eccellenze agroalimentari.

La manifestazione è promossa da Coldiretti Salerno e Campagna Amica Campania, con il patrocinio del Comune di Salerno e della Provincia di Salerno, e il contributo della Camera di Commercio di Salerno e del Centro Turistico Acli Salerno. Un lavoro sinergico che punta a rafforzare il legame tra cittadini, ambiente e filiera agricola locale, valorizzando al tempo stesso il ruolo del verde urbano e della biodiversità.

Gli orari di apertura prevedono venerdì 1 e sabato 2 maggio dalle 10 alle 22, mentre domenica 3 maggio l’evento sarà visitabile dalle 10 alle 20. L’ingresso è gratuito.

“Salerno in Flora” si conferma così un appuntamento centrale per il territorio, capace di coniugare intrattenimento, educazione e promozione delle eccellenze locali in una cornice naturale suggestiva come quella del Parco Pinocchio.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Salerno Solidale, Salerno Pulita, Associazione Allevatori Campania e Molise, Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani, Associazione Campana Avicoltori, Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno, Consorzio Vita SAlernum Vites, Associazione Italiana Cultura Sport Salerno, Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP, OP Aprol Campania.

Media partner dell’evento Radio Castelluccio RCS75.

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