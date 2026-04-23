Amalfi, l’Antica Repubblica Marinara vista attraverso gli occhi dei bambini

Una visione inedita di Amalfi, vissuta attraverso lo sguardo dei bimbi che per due giorni si sono trasformati in piccoli attori per la serie audiovisiva di RAI Kids “Alla scoperta delle Antiche Repubbliche Marinare”.

La troupe ha attraversato i luoghi simbolo di Amalfi per realizzare la serie ispirata alla storia, alle tradizioni e all’eredità culturale della più piccola e indomita regina dei mari.

Un viaggio immersivo che parte dal mare che bagna la Costa di Amalfi, su una romantica barca a remi: ad attendere il conduttore Attilio ad Amalfi ci sono i piccoli attori amalfitani, Maria Francesca e Andrea. Da quel momento parte una grande avventura, a ripercorrere le gesta di antichi naviganti, lungo le rotte del commercio, per poi arrivare al Museo della Carta, tappa immancabile per chi desidera conoscere l’essenza di Amalfi e della prestigiosa produzione della carta bambagina realizzata a mano. All’interno del Museo è possibile, ancora oggi, realizzare il proprio foglio di carta, per lasciarsi poi invadere dal rumore dell’acqua che scorre e alimenta le strumentazioni, risalenti al Settecento e all’epoca precedente la rivoluzione industriale.

A seguire si pranza alla Taverna del Duca, per scoprire le prelibatezze e le specialità dell’enogastronomia locale, uno dei punti di forza dell’esperienza turistica, per poi trasferirsi in quello che è il gioiello dell’architettura medievale, l’Antico Arsenale della Repubblica, unico esemplare in roccia ancora esistente in Europa, che oggi è sede del Museo della Bussola e del Ducato Marinaro.

I piccoli esploratori incontrano qui il Magister di Civiltà Amalfitana, il professore Giuseppe Gargano, che li accompagna tra bussole e Tavole Amalfitane, alle origini dei codici della navigazione, per soffermarsi sul grande plastico della città medievale e lasciarsi sorprendere dal Galeone Vittoria, con il suo cavallo alato che simboleggia la potenza della Città.

Pit stop anche al Pannello ceramico di Porta della Marina di recente restaurato, che accompagna il visitatore verso il centro storico di Amalfi: con smalti policromi che brillano al sole, sulle maioliche rivivono i grandi scambi commerciali tra Occidente ed Oriente.

Dopo la grande storia amalfitana, la seconda giornata di riprese è dedicata all’outdoor experience, agli spazi aperti e al mare, risorsa essenziale per l’economia amalfitana. Alla tutela del mare e alla sua salvaguardia il Comune di Amalfi si adopera instancabilmente, con campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti e con azioni costanti di monitoraggio e pulizia dei fondali marini. Sul benessere del Mare Mediterraneo si concentra l’intervista a Pasquale Fraulo, responsabile settore ecologia della Lega Navale Italiana – Sezione di Amalfi.

A seguire una lunga passeggiata fin su, lungo i terrazzamenti e i limoneti di Amalfi, di recente riconosciuti dalla FAO come Patrimonio Agricolo dell’Umanità per l’agricoltura GIAHS (Globally Important Agricaltural Heritage Systems). Cosa c’è di più bello di una merenda all’aria aperta, con una spremuta di limoni freschi e tante bontà e dolcini realizzati con il prezioso succo, da mangiare immersi tra panorami mozzafiato? Infine, tutti al laboratorio artigianale per imparare a fare il pregiato limoncello, insieme a Sara Apuzzo del Liquorificio Lo Smeraldo.

Un’esperienza unica, allegra, divertente, a breve disponibile su RAI Kids!

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