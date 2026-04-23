Il Museo per l’ambiente, sabato 25 a Pontecagnano

Sabato 25 aprile 2026, in occasione della giornata a ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali istituita dal Ministero della Cultura per celebrare la Festa della Liberazione, il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano propone l’iniziativa “Il Museo per l’ambiente”, organizzata in collaborazione con il Centro Turistico Giovanile – Comitato Provinciale di Salerno APS, il Centro Turistico Giovanile – gruppo ACA 2030, l’Associazione Scriptorum – comunicazione, linguaggi alternativi e dolce cultura, e Legambiente Pontecagnano – Circolo Occhi Verdi.

Il progetto sociale, che prevede la presentazione del volume “L’albero Luigi” e i laboratori ludico-scientifici “L’albero che tutto ci dona” destinati a bambini e ragazzi, nasce dall’iniziativa di Annamaria de Bartolomeis, docente e autrice del libro, che testimonia la storia di impegno, dedizione e speranza di Luigi Caputo, medico per l’ambiente prematuramente scomparso.

Il programma prevede alle ore 10.00 i saluti della direttrice del Museo, Serena De Caro, e l’incontro con l’autrice del libro, che dialogherà con Luciana Mauro, giornalista e scrittrice, Andrea Tabacco, illustratore del volume, Carla Del Mese, esperta in tutela dell’ambiente e membro del direttivo di Legambiente Pontecagnano, Adele Cavallo, presidente del CTG Comitato Provinciale Salerno APS, Rita Villani, presidente del CTG Gruppo Nun Ozia APS e segretario provinciale CTG. L’incontro sarà accompagnato dalle note della compositrice e violoncellista Husainat Aysheh e dalle letture dell’attrice Annamaria Senatore.

Bambini e ragazzi prenderanno parte ai laboratori didattici, ideati per stimolare la curiosità e l’apprendimento attraverso l’esperienza diretta. Le attività saranno dedicate all’igiene personale e al rispetto per l’ambiente, per comprendere in modo semplice l’importanza della cura di sé e degli spazi condivisi. Infine, i bambini avranno l’opportunità di esprimere la propria creatività attraverso la manipolazione dell’argilla, realizzando piccoli oggetti e decorazioni con le proprie mani a partire da elementi naturali.

A conclusione della mattinata, l’autrice donerà al Museo un esemplare di Sapindus mukorossi o albero del sapone, che sarà piantumato presso il Parco Archeologico di Pontecagnano.

L’ingresso e la partecipazione all’iniziativa sono gratuiti. Per la partecipazione ai laboratori didattici è necessaria la prenotazione da effettuare telefonando al n. 3460310377.

Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano “Gli Etruschi di frontiera”

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