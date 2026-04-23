Danno erariale al Ruggi, Polichetti: situazione che denunciavo da anni

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
FGL Ferramenta a Salerno è ferramenta professionale per edilizia, termoidraulica, utensileria e materiali per costruzioni
Idea Casa vendita online di arredamento, oggettistica per la casa, bomboniere, complementi d’arredo, cucina, piccoli elettrodomestici e idee regalo
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!

Secondo quanto emerso dall’indagine della Corte dei Conti della Campania e della Guardia di Finanza di Napoli, figura anche quella di Vincenzo D’Amato tra i quattro ex manager sanitari campani destinatari di contestazioni per presunto danno erariale legato alla percezione dello stipendio dirigenziale nonostante il pensionamento anticipato.

Per l’ex direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno viene contestato un importo superiore a 193 mila euro.

Sulla vicenda interviene Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc.

“Da anni denunciavo pubblicamente una situazione che ritenevo inaccettabile sotto il profilo morale, amministrativo e politico. Ho più volte segnalato agli organi competenti la posizione di D’Amato, chiedendo verifiche puntuali nell’interesse esclusivo dei cittadini e dei contribuenti salernitani. Oggi emerge con chiarezza che quelle denunce erano fondate – ha detto -. Le risorse pubbliche devono essere tutelate fino all’ultimo euro, soprattutto in un settore delicato come la sanità. Mi auguro che questa vicenda rappresenti un punto di svolta definitivo: servono trasparenza, rigore e meritocrazia nella gestione della sanità campana. Continuerò a vigilare affinché simili episodi non si ripetano mai più”.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE