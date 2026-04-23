Danno erariale al Ruggi, Polichetti: situazione che denunciavo da anni

Secondo quanto emerso dall’indagine della Corte dei Conti della Campania e della Guardia di Finanza di Napoli, figura anche quella di Vincenzo D’Amato tra i quattro ex manager sanitari campani destinatari di contestazioni per presunto danno erariale legato alla percezione dello stipendio dirigenziale nonostante il pensionamento anticipato.

Per l’ex direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno viene contestato un importo superiore a 193 mila euro.

Sulla vicenda interviene Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc.

“Da anni denunciavo pubblicamente una situazione che ritenevo inaccettabile sotto il profilo morale, amministrativo e politico. Ho più volte segnalato agli organi competenti la posizione di D’Amato, chiedendo verifiche puntuali nell’interesse esclusivo dei cittadini e dei contribuenti salernitani. Oggi emerge con chiarezza che quelle denunce erano fondate – ha detto -. Le risorse pubbliche devono essere tutelate fino all’ultimo euro, soprattutto in un settore delicato come la sanità. Mi auguro che questa vicenda rappresenti un punto di svolta definitivo: servono trasparenza, rigore e meritocrazia nella gestione della sanità campana. Continuerò a vigilare affinché simili episodi non si ripetano mai più”.

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