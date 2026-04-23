Contrasto allo spaccio di droga, GdF al lavoro

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno nei giorni scorsi ha intensificato i controlli in materia di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

All’esito di mirate operazioni di servizio opportunamente predisposte dalla Compagnia di Cava de’ Tirreni, sono stati sottoposti a sequestro, in particolare nella città di Cava de’ Tirreni e nel Comune di Vietri sul Mare, 420 grammi di cocaina, 90 grammi di hashish e crack, 1.625 € quale provento dello spaccio e n. 2 telefoni cellulari utilizzati per gestire il traffico illecito.

La droga sequestrata, nel caso di immissione sulle piazze di spaccio, avrebbe fruttato circa trentamila euro.

Nell’ambito delle suddette attività messe a segno dalle Fiamme Gialle cavesi, due responsabili sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Salerno “Antonio Caputo” e denunciati per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Mi piace: Mi piace Caricamento...