Evira il marito, arrestata bengalese ad Angri

Ha evirato il marito: lei, 35 anni, è ora detenuta nel carcere di Salerno; lui, 41 anni, è ricoverato in condizioni serie all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. È quanto accaduto nel pomeriggio del Primo maggio ad Angri, nell’Agro Nocerino Sarnese.

I protagonisti della vicenda sono una coppia originaria del Bangladesh. Sulla dinamica indagano i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore che, coordinati dal comandante Gianfranco Albanese, hanno effettuato una prima ricostruzione dei fatti.

Secondo quanto emerso, il 41enne avrebbe avvertito una forte sonnolenza durante il pranzo, ipotizzando di essere stato narcotizzato. Mentre dormiva, la moglie lo avrebbe evirato con un taglio netto ai genitali. L’uomo, nonostante le gravissime ferite, è riuscito a chiedere aiuto ai vicini, che hanno allertato il 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Angri.

Le indagini, coordinate dal pm della Procura di Nocera Inferiore Gianluca Caputo, hanno portato all’arresto in quasi flagranza della 35enne, accusata di tentato omicidio per le lesioni riportate dal marito.

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