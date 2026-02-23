Consulenti del lavoro, Zinno nuovo presidente

Consulenti del lavoro alle urne per rinnovare i vertici del Consiglio provinciale di Salerno per il triennio 2026-2029.
Dopo l’elezione del Consiglio, che lavorerà per consolidare il ruolo sussidiario della professione nel mercato del lavoro sabato 21 febbraio 2026, nella sede dell’Ordine di via Visco, si è svolta la votazione per eleggere il nuovo presidente.
Marcello Zinno, figlio del compianto Carlo Zinno, giuslavorista e già presidente dell’Ordine dal 2017 al 2024, è stato eletto presidente dai componenti del rinnovato Consiglio composto da: Giovanni Borgia, presidente uscente, Alessandro D’Amico, Mario Grieco, Roberto La Guardia, Anna Lo Iacono, Rosa Parisi, Valerio Pascale, Stefania Piscopo.
Zinno, classe 1977, subentra a Giovanni Borgia che ha guidato l’Ordine con dedizione negli ultimi anni, contribuendo a rafforzare il ruolo dei Consulenti del Lavoro come interlocutori privilegiati per le imprese e le istituzioni locali.
«Ringrazio il presidente uscente Giovanni Borgia per lo straordinario lavoro svolto e per l’eredità professionale che ci consegna – dichiara il neo-eletto presidente Zinno – il nostro obiettivo per questo triennio sarà consolidare la centralità del Consulente del Lavoro nel tessuto economico della provincia di Salerno, affrontando con competenza le sfide della digitalizzazione e delle nuove dinamiche del mercato occupazionale».
Le operazioni di voto, che si sono svolte il 20 febbraio per il Consiglio e in data odierna per il presidente, hanno visto una significativa partecipazione degli iscritti, a testimonianza della vitalità della categoria sul territorio salernitano.
«In questi anni – commenta il presidente uscente Giovanni Borgia – abbiamo lavorato con dedizione per consolidare il ruolo del Consulente del Lavoro come pilastro del welfare e della legalità nel nostro territorio salernitano. Lascio un Ordine unito e pronto a governare i cambiamenti del mercato del lavoro, con la certezza – conclude Borgia – che il nuovo presidente saprà dare continuità a questo percorso di crescita, valorizzando ulteriormente la nostra identità professionale con competenza e passione».
Composizione del nuovo Consiglio Provinciale (Triennio 2026-2029)
In base ai risultati delle consultazioni il Consiglio risulta così composto:
Giovanni Borgia, Alessandro D’Amico, Mario Grieco, Roberto La Guardia, Anna Lo Iacono, Rosa Parisi, Valerio Pascale, Stefania Piscopo.
Fanno parte dell’Ufficio di Presidenza, oltre a Zinno, Alessandro D’Amico (segretario), Rosa Parisi (Tesoriera).
Il nuovo organismo si metterà da subito al lavoro per implementare un programma focalizzato sulla formazione continua, la tutela della legalità nel lavoro e il supporto strategico alle Piccole e Medie Imprese del territorio, in linea con le direttive del Consiglio Nazionale.
