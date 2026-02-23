Carabinieri fermano tentato rave a Padula

Un rave party illegale stava per prendere forma questa mattina nell’area dell’ex polveriera di Mandranello, nel territorio di Padula, ma l’intervento tempestivo dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina ha impedito l’avvio dell’evento e ha portato allo sgombero dell’area.

Quando i militari sono arrivati sul posto, erano già presenti circa cento partecipanti e una cinquantina di veicoli, con il rischio concreto che, nel corso della giornata, l’afflusso potesse aumentare in modo significativo. L’area, isolata e difficilmente controllabile, era stata scelta come punto di ritrovo per un raduno non autorizzato che avrebbe potuto protrarsi per ore, con potenziali rischi per la sicurezza pubblica.

L’intervento dei carabinieri

Le pattuglie hanno circondato la zona e avviato una serie di controlli che hanno permesso di interrompere l’organizzazione del rave prima che iniziasse. L’operazione si è svolta senza incidenti, garantendo lo sgombero in sicurezza dei presenti e il ripristino della legalità nell’area.

I carabinieri stanno ora procedendo con le attività di identificazione dei partecipanti e con l’accertamento delle eventuali responsabilità degli organizzatori.

Il quadro normativo: il “decreto rave”

L’operazione rientra nelle misure previste dal cosiddetto “decreto rave”, che ha introdotto nel Codice penale l’articolo 633-bis, dedicato all’invasione di terreni o edifici per raduni non autorizzati che comportino pericolo per la salute o l’incolumità pubblica.

La norma prevede:

pene fino a sei anni di reclusione per organizzatori e promotori;

per organizzatori e promotori; multe fino a 10.000 euro ;

; la possibilità di sequestrare attrezzature e mezzi utilizzati per l’evento.

Il provvedimento, introdotto per contrastare raduni improvvisati e potenzialmente pericolosi, trova applicazione proprio in situazioni come quella verificatasi a Padula.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo la rete organizzativa dietro il raduno, verificando eventuali canali di comunicazione utilizzati per convocare i partecipanti e accertando se vi siano responsabili già noti per episodi simili.

L’area dell’ex polveriera, già in passato oggetto di attenzione per la sua posizione isolata, è stata messa in sicurezza e resterà monitorata nelle prossime ore.

Mi piace: Mi piace Caricamento...