Back to School 2026/2027: alla Cartolibreria Pegasus prenotazioni aperte per libri scolastici e promozioni dedicate alle famiglie

Con l’estate ormai alle porte e la conclusione dell’anno scolastico sempre più vicina, molte famiglie iniziano già a programmare il prossimo rientro a scuola. Per questo motivo la Cartolibreria Pegasus di Salerno ha ufficialmente aperto le prenotazioni dei libri di testo per l’Anno Scolastico 2026/2027 dedicate agli studenti delle scuole primarie, medie e superiori.
Un servizio che ogni anno rappresenta un importante punto di riferimento per studenti e genitori del territorio, consentendo di organizzarsi in anticipo ed evitare problemi di disponibilità dei testi scolastici durante i mesi più intensi delle prenotazioni.
Oltre ai libri scolastici tradizionali sarà possibile prenotare anche i libri per le vacanze estive, sempre più richiesti dagli studenti di ogni fascia scolastica.
Promozioni e vantaggi per chi prenota in anticipo
La novità di quest’anno riguarda una serie di promozioni pensate per supportare concretamente le famiglie nelle spese legate al ritorno a scuola.
Chi acquisterà i libri per le vacanze e contemporaneamente prenoterà i libri per il nuovo anno scolastico riceverà infatti un piccolo gadget omaggio insieme a buoni sconto da utilizzare sull’acquisto di materiale scolastico.
Un’iniziativa che punta ad alleggerire il costo complessivo del corredo scolastico, permettendo di ottenere vantaggi anche sugli articoli di cancelleria e sugli accessori più utilizzati dagli studenti.
Buono del 10% per scuole medie e superiori
Particolarmente interessante la promozione dedicata agli studenti delle scuole medie e superiori.
Tutti coloro che prenoteranno i libri entro il 30 settembre 2026 riceveranno un buono spesa pari al 10% del valore dei libri acquistati, da utilizzare successivamente per comprare materiale scolastico.
Il bonus potrà essere utilizzato su numerosi prodotti presenti in negozio, tra cui:
- zaini scuola
- astucci
- diari
- quaderni
- penne e accessori
La promozione non è valida per acquisti effettuati tramite Cedole Librarie, Carta Cultura e Carta Docente.
Back to School: già disponibili le nuove collezioni
Nel frattempo, sono già arrivate in negozio numerose novità dedicate al Back to School 2026/2027 con offerte su prodotti delle migliori marche.
Zaini organizzati, diari, quaderni, astucci completi e accessori scuola sono già disponibili con tante linee dedicate agli studenti di ogni età, dalle collezioni più classiche alle novità più trendy del momento.
La Cartolibreria Pegasus continua così a confermarsi un punto di riferimento per il mondo della scuola a Salerno grazie ad un’offerta ampia, promozioni stagionali e servizi dedicati alle famiglie.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale CartolibreriaShop.it oppure recarsi direttamente presso il punto vendita.
*Articolo sponsorizzato
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