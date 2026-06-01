Moto contro muro, morte due persone a Capaccio Paestum

Tragedia all’alba di sabato a Capaccio Paestum, in località Laura, lungo via Poseidonia.

Due motociclisti sono morti in un incidente stradale mentre viaggiavano a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo – per cause ancora in corso di accertamento – si è schiantato contro il muro di recinzione di una villetta che costeggia la strada.

L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo ai due uomini: un 27enne e un 39enne, entrambi residenti a Castellabate.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due motociclisti.

I carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Le salme sono state messe a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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