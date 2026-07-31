Mac Fest a Cava da domenica 2 a domenica 9

Il MAC fest – Festival della Musica, dell’Arte e della Cultura di Cava de’ Tirreni sta per prendere il via. La rassegna culturale, giunta alla sua ottava edizione, prevede numerosi appuntamenti musicali, con esibizioni dal vivo e djset sul Palco Tremil di CasaMAC, in corso Umberto I 153, e con un concerto all’alba nel suggestivo scenario dell’Oasi Diecimare.

Sexy Pummarola

Domenica 2 agosto sul Palco Tremil arriva il djset di Sexy Pummarola, una giovane dj napoletana, con il suo stile unico mescola hi-nrg, comic sound e italodisco, crea atmosfere magiche e fa ballare il pubblico con passione e divertimento. Musica dal vivo con The Funkin’ Machine lunedì 3 agosto: la band porterà sul palco un funk vivo, caldo e profondamente umano, con groove, improvvisazione e la lingua napoletana come strumento ritmico e identitario.

Salotto Italiano

Martedì 4 agosto sarà il turno di Salotto Italiano: il collettivo di DJs e musicisti, nato nella provincia di Caserta, farà ballare Cava de’ Tirreni, spaziando tra jazz, funk, rnb/soul, musica leggera, sposando sia la disco che la house music.

Irossa

Ancora musica live mercoledì 5 agosto: le Irossa, un progetto indipendente milanese che mescola il post-punk all’art pop con accenni di jazz. La band, che recentemente ha partecipato al celebre MI AMI Festival, rompe gli schemi e porta freschezza e talento nello scenario musicale italiano.

Roofbook

Giovedì 6 agosto torna il format Roofbook, presentazioni letterarie sulle terrazze italiane al tramonto, in collaborazione con Libreria Centopagine ed Emersa. Appuntamento alle 18:00 in una secret location con il musicista ed ex tastierista della band Lo Stato Sociale, Alberto “Bebo” Guidetti, autore de “Il Capitale Musicale. Guida all’ascolto della governance algoritmica” (Timeo, 2026), insieme a Denise Galdo e Matteo Zagaria (Emersa). In serata, alle ore 21:00, ci si sposta sul Palco Tremil con lo showcase di “Bebo” con Marika Falcone, coordinatrice di produzione eventi live, festival e programmi TV, per un confronto che unirà musica live con racconti ed esperienze artistiche.

Baltimora

Venerdì 7 agosto si accende con la musica dal vivo di Baltimora, vincitore dell’edizione 2022 di X Factor che si esibirà sulle note di “In Tasca”, il suo nuovo album in cui i brani compongono un percorso fatto di forti energie, atmosfere intime e coinvolgenti, emotività e intensità autentiche.

Assu

La musica continua sabato 8 agosto con l’esplosivo djset di Assu: nata a Torre del Greco, per lei la musica è condivisione e linguaggio universale e con l’elettronica, l’house, il funk e il soul vuole comunicare vivacità e libertà.

Concerto all’Alba

Gran finale alle prime luci del mattino domenica 9 agosto, con il Concerto all’Alba presso l’Oasi Diecimare, in Località Breccelle di Cava de’ Tirreni. Carbeau, primo slot internazionale del MAC Fest, è un autore, compositore e produttore italo-francese, ha vissuto a Rio De Janeiro e oggi la sua casa è Parigi, vanta collaborazioni con artisti della scena internazionale e la sua musica è fatta di melodie calde, arrangiamenti e testi introspettivi e contemplativi. Aprirà il concerto Chiarè, musicista e contrabbassista di origini salernitane, vincitrice del premio di Bianca D’Aponte, combina sound napoletano e sonorità jazz e in stile anni ‘80.

Patrocini e Partnership

Il MAC fest gode dell’Alto patrocinio del Parlamento europeo, della Provincia di Salerno e del Comune di Cava de’ Tirreni.

Con il contributo di Camera di Commercio I.A.A. di Salerno, La Doria Group, BCC Campania Centro, Kairos Giovani Soci BCC Campania Centro, Di Mauro S.p.A., Tremil S.r.l., Genetic S.p.A., Pancrazio S.p.A., D&D Italia S.p.A., Decom s.r.l., Confesercenti Cava de’ Tirreni

Partner tecnici: AdvCity Pubblicità, Vitragrafica, RCE Foto Salerno, Accademia Pigrecoemme, Cheese, Enotrio Wine Bar

Media partner: Libero Pensiero News, Viole di Marzo, 909 Magazine, Media Lab Sport, il Novelliere, Etimologia Magazine e 90100Lab

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