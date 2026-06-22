Home Cultura e Società Formazione professionale Total Look a Pagani, la seconda edizione

Total Look a Pagani, la seconda edizione

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
FGL Ferramenta a Salerno è ferramenta professionale per edilizia, termoidraulica, utensileria e materiali per costruzioni
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Villaggio Turistico Golden Beach a Paestum nel cuore del Cilento, bungalow direttamente sulla spiaggia
Idea Casa vendita online di arredamento, oggettistica per la casa, bomboniere, complementi d’arredo, cucina, piccoli elettrodomestici e idee regalo
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno

Al via la seconda edizione di “Total Look”, l’iniziativa promossa dalla scuola di formazione professionale Uniconsul e realizzata dai ragazzi di “IeFP”, percorso di acconciatore e operatore della ristorazione. L’appuntamento è per il prossimo lunedì 22 giugno, alle 17,30, presso la sede di Uniconsul, in via Gugliemo Pepe 56, a Pagani.

Ventuno ragazzi del progetto per acconciatore, infatti, prepareranno outfit di altrettanti modelli che sfileranno sul suggestivo terrazzo, con giardino pensile e con il Vesuvio a fare da sfondo, della scuola di formazione paganese, supportati da un equipe di professionisti del settore che hanno curato la loro formazione.

Tema la cerimonia

Quest’anno la sfilata è dedicata alla cerimonia e, in particolare, il tema che ripercorreranno con i loro gli allievi è “Stile, determinazione e formazione… il futuro che prende forma”.

Alla fine della sfilata è previsto un buffet aperitivo organizzato dai ragazzi del progetto per la ristorazione sotto la supervisione del pizzaiolo Giuseppe Sorrentino della pizzeria “I Tre Monelli”.

Da oltre 25 anni, la Uniconsul affianca le imprese nello sviluppo di progetti e interventi di orientamento, formazione professionale e apprendimento continuo. Assiste tecnicamente le aziende che hanno come obiettivo il miglioramento continuo. È tra i 300 enti abilitati in Italia ad attivare la sperimentazione duale che coinvolge aziende e scuole in un progetto di forte responsabilità sociale.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it