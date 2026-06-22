Total Look a Pagani, la seconda edizione

Al via la seconda edizione di “Total Look”, l’iniziativa promossa dalla scuola di formazione professionale Uniconsul e realizzata dai ragazzi di “IeFP”, percorso di acconciatore e operatore della ristorazione. L’appuntamento è per il prossimo lunedì 22 giugno, alle 17,30, presso la sede di Uniconsul, in via Gugliemo Pepe 56, a Pagani.

Ventuno ragazzi del progetto per acconciatore, infatti, prepareranno outfit di altrettanti modelli che sfileranno sul suggestivo terrazzo, con giardino pensile e con il Vesuvio a fare da sfondo, della scuola di formazione paganese, supportati da un equipe di professionisti del settore che hanno curato la loro formazione.

Tema la cerimonia

Quest’anno la sfilata è dedicata alla cerimonia e, in particolare, il tema che ripercorreranno con i loro gli allievi è “Stile, determinazione e formazione… il futuro che prende forma”.

Alla fine della sfilata è previsto un buffet aperitivo organizzato dai ragazzi del progetto per la ristorazione sotto la supervisione del pizzaiolo Giuseppe Sorrentino della pizzeria “I Tre Monelli”.

Da oltre 25 anni, la Uniconsul affianca le imprese nello sviluppo di progetti e interventi di orientamento, formazione professionale e apprendimento continuo. Assiste tecnicamente le aziende che hanno come obiettivo il miglioramento continuo. È tra i 300 enti abilitati in Italia ad attivare la sperimentazione duale che coinvolge aziende e scuole in un progetto di forte responsabilità sociale.