Racconti d’Estate a Pellezzano, Flora Canto martedì 23

Prosegue il calendario della VI edizione di Racconti d’Estate, la rassegna culturale promossa dal Comune di Pellezzano e organizzata da dLiveMedia Comunicazione ed Eventi.

Dopo il primo appuntamento della stagione, martedì 23 giugno alle 18 nei Giardini di Piazza Municipio a Pellezzano sarà la volta di Flora Canto, artista versatile e presenza tra le più apprezzate del panorama televisivo e teatrale italiano.

Flora Canto

Attrice, conduttrice e protagonista di numerosi programmi televisivi e spettacoli teatrali, Flora Canto ha conquistato il pubblico grazie alla sua ironia, alla sua spontaneità e alla capacità di muoversi con naturalezza tra comicità, intrattenimento e racconto personale. Negli anni ha costruito un percorso artistico caratterizzato da leggerezza e autenticità, diventando uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana.

L’incontro con il pubblico di Pellezzano sarà un viaggio tra carriera, esperienze personali, televisione e teatro, in un dialogo aperto e coinvolgente che offrirà al pubblico la possibilità di conoscere il lato più umano e spontaneo dell’artista.

Francesco Morra, sindaco di Pellezzano

«Racconti d’Estate continua ad offrire appuntamenti capaci di unire spettacolo e contenuti, leggerezza e riflessione. Flora Canto è un’artista brillante e autentica, capace di creare immediatamente empatia con il pubblico. Siamo felici di accoglierla nella nostra comunità», dichiara il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra.

Anche questo appuntamento conferma la volontà della rassegna di costruire occasioni di incontro vere, in cui i protagonisti possano raccontarsi senza filtri, condividendo emozioni, esperienze e percorsi professionali.

Roberto Vargiu – dLiveMedia

«Flora Canto rappresenta perfettamente la dimensione narrativa e coinvolgente che vogliamo dare alla rassegna. Sarà una serata ricca di energia, sorrisi e racconti personali, in cui il pubblico potrà vivere un incontro autentico con una protagonista molto amata della televisione italiana», sottolinea Roberto Vargiu, direttore di dLiveMedia.

La VI edizione di Racconti d’Estate proseguirà poi con Fortunato Cerlino, Irene Maiorino e Raiz, consolidando il legame tra cultura, spettacolo e territorio.

La manifestazione è realizzata grazie al sostegno di Banca Monte Pruno, Cartesar, Centro Lars e Galdieri Auto, partner che continuano a sostenere il progetto culturale della rassegna.