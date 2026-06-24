Abbattuti manufatti abusivi in via Fornari

Questa mattina il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca ha fatto avviare i lavori di abbattimento di alcuni manufatti in via Fornari.

“Questa – ha spiegato il sindaco ai giornalisti presenti – è una delle tante aree abbandonate da molto tempo. C’è da essere un po’ arrabbiati sinceramente. Cominciamo il recupero di questa zona. Qui faremo un bellissimo parco giochi per i bambini. Stiamo lavorando a due parchi, uno è questo e uno è a Sant’Eustachio. Anche lì abbiamo trovato un’area completamente abbandonata per anni. Dobbiamo riprendere in mano la città. Questo luogo era stato trasformato in un accampamento di varia umanità. Ci hanno segnalato che la sera era una piazza di spaccio di droga. Ho parlato anche con il parroco e vedremo di dare alla parrocchia in gestione una parte del parco, come da loro richiesta. Vorremmo anche immaginare un’area di sgambamento per i cani. Questo è uno dei punti significativi della città giardino che vogliamo ricostruire un po’ alla volta. Abbiamo un problema di risorse. Ma stiamo correndo. Più di quello che stiamo facendo è difficile fare”.