Home Territori I Comuni informano Cetara, accolto ricorso Comune, dissequestrato arenile

Cetara, accolto ricorso Comune, dissequestrato arenile

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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La sabbia stoccata sull’arenile di Cetara, che sarebbe dovuta servire al ripascimento del fronte mare nell’ambito di un più vasto progetto di riqualificazione, sarà rimossa per effetto del dissequestro disposto dalla Procura di Salerno.
Con l’accoglimento dell’istanza di revoca del provvedimento di sequestro, attraverso cui gli avvocati Michele Tedesco e Giuseppe Vitolo chiedevano di autorizzare il Comune ad attuare la soluzione tecnica di rimozione e trasporto così come descritto nel “Piano di trasporto e messa a deposito temporaneo” sviluppato in cinque possibili soluzioni individuate dai tecnici incaricati dal Comune, si consentirà alla collettività la fruizione dell’arenile anche in ragione della stagione estiva già avviata.
La rimozione del materiale da riporto stoccato su Largo Marina inizierà domani dalle ore 7.30 mediante l’utilizzo di camion aspiratori che provvederanno al trasferimento in un sito di stoccaggio autorizzato dalla Procura
«A nome dell’Amministrazione Comunale, dei cittadini e degli operatori turistici di Cetara esprimo il più sentito ringraziamento alla Procura della Repubblica di Salerno per la sensibilità dimostrata nell’accoglimento dell’istanza di dissequestro del materiale da riporto stoccato sull’arenile di Largo Marina_ – dice il Sindaco, Fortunato Della Monica – La rimozione temporanea dei sigilli disposta per consentire la rimozione e il trasporto in un sito di stoccaggio individuato dalla Procura per proseguire i dovuti accertamenti, consentirà la restituzione alla collettività dell’arenile, con i soli sedimenti nativi, permettendo così la fruizione balneare che resta un interesse pubblico primario per una comunità che vive di turismo».

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