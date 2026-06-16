Maltempo, allerta meteo su Tusciano e Tanagro

La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo valida dalle 13 alle 20 di oggi, martedì 16 giugno su tre zone: 4 (Alta Irpinia e Sannio), 5 (Tusciano e Alto Sele), 7 (Tanagro).

Si prevedono rovesci e temporali, anche intensi a scala locale. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte.