Torna il Certosa Village a Padula

La Certosa di San Lorenzo di Padula, il più grande complesso certosino d’Italia e tra i più imponenti d’Europa, si prepara ad accogliere la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna estiva che unisce spettacolo, cultura e promozione del territorio. L’appuntamento è dal 29 luglio al 5 agosto 2026, con un cartellone pensato per pubblici diversi e per valorizzare la suggestiva cornice del monumento patrimonio UNESCO.

Il programma: dai bambini alla grande musica d’autore

Carolina Benvenga

Ad aprire la manifestazione, il 29 luglio, sarà Carolina Benvenga, amatissimo volto di Rai YoYo, con il suo Carolina Summer Party: uno spettacolo dedicato a bambini e famiglie, tra musica, giochi e momenti di partecipazione.

Fiorella Mannoia

Il 30 luglio sarà la volta di Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati che celebra il trentennale dello storico album Anime Salve.

Vincenzo Salemme

Il 3 agosto salirà sul palco Vincenzo Salemme con Lo spettacolo della mia vita, un racconto teatrale che ripercorre oltre cinquant’anni di carriera tra ironia, ricordi ed emozioni.

Massimo Ranieri

Gran finale il 5 agosto con Massimo Ranieri e il tour Tutti i sogni ancora in volo. E continuano a volare, un intreccio di musica, teatro e narrazione che porterà nella Certosa una delle voci più amate dello spettacolo italiano.

Una rassegna che dialoga con il patrimonio

Il Certosa Village non è solo una sequenza di eventi, ma un progetto culturale che punta a creare un ponte tra grandi artisti, patrimonio storico e nuovi linguaggi contemporanei. La direzione artistica è affidata a Stefania Capobianco — giornalista, autrice, regista e conduttrice televisiva — che guida la rassegna con una visione orientata alla valorizzazione del sito e alla costruzione di un’offerta culturale capace di parlare a pubblici diversi.

Biglietti

I biglietti sono disponibili su TicketOne e presso la biglietteria ufficiale della Certosa di San Lorenzo di Padula.