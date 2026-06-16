Positano Mare, Sole e Cultura, Paola De Crescenzo giovedì 18

“Mare, Sole e Cultura”, la storica rassegna letteraria di Positano organizzata dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura in collaborazione con Mondadori, il Comune di Positano, la Camera di Commercio di Salerno, e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della cultura e della Fondazione Carisal, che in occasione del 150° anniversario della nascita di Filippo Tommaso Marinetti dedica la sua XXXIV edizione al tema “Parole in libertà” e rende omaggio a uno dei suoi amici più cari: Luciano De Crescenzo.

Paola De Crescenzo – Chi non muore si rivede

Giovedì 18 giugno (ore 21 – Piazza Flavio Gioia) Paola De Crescenzo, sua figlia e autrice di Chi non muore si rivede (Mondadori) ripercorrerà i ricordi di una vita attraverso le pagine di un libro commovente, tenero, divertente, che torna a farci sentire la voce di un grande della divulgazione, e a farci rivivere il suo calore, la sua simpatia, la sua profonda conoscenza dell’animo umano

Il libro

Secondo il filosofo Parmenide, come ha spiegato Luciano De Crescenzo nella sua Storia della filosofia, il pensare una cosa, un oggetto, ma anche una persona, costituisce la prova della sua esistenza. Il non essere, invece, non è pensabile e per questo non può esistere; in parole povere: la morte non esiste. Ed è per questo che dal 18 luglio 2019, Paola De Crescenzo non ha mai smesso di pensare a suo padre, tutt’altro.

Ogni giorno, come sospesi in una “stanza senza tempo”, Paola e Luciano si raccontano il passato che non è più, il futuro che non è ancora e quel presente che, mentre ne parlano, è già passato. Grazie al profondo, quasi telepatico legame che aveva con lui, la figlia Paola in questo libro immagina le risposte che suo padre darebbe oggi.

I temi sono quelli cari a De Crescenzo: Napoli, la memoria, la filosofia come arte del vivere, il tempo e la felicità, il caffè fatto con amore, la fede e il dubbio… Ma non mancano riferimenti all’attualità. Cosa direbbe Luciano dell’intelligenza artificiale e delle cialde per il caffè?

A Paola basta chiedere e poi ascoltare la voce del cuore, per avere le risposte. Così l’espressione Chi non muore si rivede, che dà il titolo al libro, diventa metafora della permanenza affettiva e intellettuale, e questo dialogo è anche un rituale di elaborazione del lutto. Un’opera delicata e profonda che, senza sentimentalismo, riesce a trasformare la perdita in filosofia del cuore.

Prossimi appuntamenti

La rassegna prosegue mercoledì 24 giugno (ore 21 – Piazza Flavio Gioia) con Claudio Cerasa, autore de L’antidoto (Silvio Berlusconi Editore), che in dialogo con Oreste Lo Pomo, direttore TG3 Campania, darà vita un incontro dal tema “oltre la parola” che vedrà l’autore.

Gli incontri sono aperti al pubblico e anche quest’anno, grazie alla collaborazione con Travelmar, chi vorrà partecipare alla rassegna potrà usufruire di una corsa andata e ritorno da Salerno a Positano.

Il traghetto è solo su prenotazione, fino ad esaurimento posti, e partirà da Piazza della Concordia alle ore 17.10 e ripartirà da Positano alle ore 23.00 e non effettuerà fermate intermedie.

Info e prenotazioni: info@maresoleucltura.it – T. 366 6421650