Maltempo, prorogata allerta fino alle 24 di venerdì

La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una nuova allerta meteo di colore “giallo” valida dalle sei fino alla mezzanotte di domani, venerdì 3 luglio, che proroga quella già in vigore fino alle 6.

Nel dettaglio si prevedono fenomeni temporaleschi caratterizzati da incertezza previsionale e si evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

Lo scenario riguarda tutta la Campania fatta eccezione per le zone 2 (Alto Volturno e Matese) e 4 (Alta Irpinia e Sannio).

Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione civile.