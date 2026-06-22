Notti di Stelle a Cava, Simone Schettino

Continuano gli appuntamenti con la nuova imperdibile kermesse artistica,”Notti di Stelle” che si svolgerà nei meravigliosi giardini di Palazzo San Giovanni di Cava de’ Tirreni .Dalla cucina della struttura ai suoi giardini, Palazzo San Giovanni è ritenuta una delle location più “glamour” della zona.

Infatti la struttura è una location multifunzionale situata all’interno del Complesso Monumentale del Monastero di San Giovanni nel cuore di Cava de’ Tirreni. La struttura combina ospitalità, ristorazione e intrattenimento in un contesto storico di pregio. All’interno sono presenti un ristorante, una pizzeria e un lounge bar, ma soprattutto il Palazzo San Giovanni è rinomato per l’eleganza degli ambienti e degli eventi, sia privati che pubblici .

Simone Schettino

Il 3 luglio nuovo appuntamento con Simone Schettino, con uno spettacolo tutto da ridere . Una notte all’insegna della comicità e del divertimento, nella splendida cornice di Palazzo San Giovanni, dove l’atmosfera si accende tra spettacolo e suggestione.

Biografia

Simone Schettino è un comico, cabarettista, attore e regista cinematografico italiano nato a Castellammare di Stabia . Conosciuto dal pubblico con lo pseudonimo autolesionista e ironico di “Il fondamentalista napoletano”, è celebre per i suoi monologhi serrati, diretti e privi di peli sulla lingua, incentrati sulla satira sociale e di costume. Muove i primi passi nel cabaret alla fine degli anni ’90.

Raggiunge la popolarità in TV nel duo comico con Biagio Izzo nel programma locale Pirati Show. Consolida la fama nazionale in programmi Rai e Mediaset come Convenscion, SuperCiro e successivamente nel cast di Made in Sud.

Nel 2017 firma la regia e recita come protagonista nel suo primo lungometraggio, Made in China napoletano. La sua comicità si basa su una pungente e intelligente critica dei comportamenti della società moderna. I suoi spettacoli sono storicamente strutturati sotto forma di “one-man show” dal ritmo travolgente, dove Schettino sviscera le manie degli italiani.

Spettacoli

Tra i sui spettacoli riordiamo: La bella vita, spettacolo campione d’incassi andato in scena nei maggiori teatri partenopei, come il Teatro Totò e il Cinema Teatro Acacia, dove Schettino mette in luce con sagacia e ironia i paradossi della quotidianità e la dipendenza dai social network. Se permettete, vorrei andare oltre, uno storico tour teatrale in cui il comico abbandona i cliché per approfondire riflessioni sociali più ampie, spingendo il pubblico a guardare oltre le apparenze dei media, Dov’eravamo rimasti, Se tocco il fondo… sfondo, Fondamentalmente Show / Recital: Spettacoli antologici portati nelle piazze e nei teatri all’aperto, contenenti i migliori sketch e i cavalli di battaglia della sua carriera da “fondamentalista della risata”

Lo spettacolo che si svolgerà nei giardini di Palazzo San Giovanni, avrà inizio alle ore 21.00,con ingresso dalle ore 20.30,per prenotarsi allo spettacolo sarà possibile telefonare al 089/ 2873446 oppure al 334/9931313