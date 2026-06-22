Maxi incendio alla Termoplast di Sarno, Vigili del Fuoco al lavoro

Un maxi‑incendio è divampato nella notte all’interno di un’azienda della zona industriale di Sarno, nel Salernitano. Le fiamme hanno interessato un capannone di circa 5.000 metri quadrati della ditta Termoplast, specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti.

L’intervento dei vigili del fuoco

Il rogo è scoppiato intorno alla mezzanotte. Le squadre dei vigili del fuoco hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento, rese complesse dalle dimensioni dell’area coinvolta e dalla natura dei materiali presenti.

Per fronteggiare l’emergenza sono stati inviati rinforzi dai comandi di Napoli, Caserta e Avellino. In totale, sul posto stanno operando circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso.

Operazioni ancora in corso

Le attività di spegnimento e messa in sicurezza proseguono senza sosta. Al momento non si segnalano feriti, ma l’intervento è tuttora in corso e l’area resta presidiata.