Home Istruzione e Formazione L'Università che cambia Torna Job in Campus, da martedì 20 all’Università di Salerno

Torna Job in Campus, da martedì 20 all’Università di Salerno

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Anche quest’anno torna Job in Campus, il Career Day di Ateneo promosso dall’Ufficio Diritto allo Studio – Sezione Placement per favorire l’incontro e il dialogo tra il mondo universitario e quello del lavoro.

La dodicesima edizione, dal titolo “C’è l’AI con te? Trasforma l’Intelligenza Artificiale in un alleato per il tuo futuro”, sarà dedicata al ruolo dell’Intelligenza Artificiale come competenza trasversale e strumento per affrontare con maggiore consapevolezza un mercato del lavoro in continua evoluzione.

L’iniziativa si rivolge a studenti, laureandi e laureati dell’Università degli Studi di Salerno, offrendo l’opportunità di conoscere aziende e realtà professionali, entrare in contatto con i recruiter e confrontarsi direttamente sulle competenze e sui profili maggiormente richiesti.

IL PROGRAMMA

La manifestazione prenderà il via martedì 20 ottobre 2026, alle ore 10.30, presso l’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” del Campus di Fisciano, con il convegno di apertura:

“Strumenti, competenze e scenari per costruire il tuo futuro professionale con il supporto dell’Intelligenza Artificiale”.

La giornata dedicata agli incontri con le aziende si svolgerà invece mercoledì 21 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, negli spazi della Biblioteca del Polo Tecnologico e Scientifico del Campus di Fisciano.

Nel corso della giornata, studenti, laureandi e laureati avranno la possibilità di partecipare  agli incontri one-to-one Azienda–Studente, un’occasione per presentare il proprio percorso formativo e professionale, conoscere le realtà aziendali partecipanti e approfondire le opportunità di inserimento lavorativo.

Con Job in Campus 2026, l’Università degli Studi di Salerno rinnova il proprio impegno nel favorire il dialogo tra università e mondo del lavoro, offrendo a studenti e laureati strumenti e occasioni di confronto utili a orientarsi nel mercato professionale e ad affrontare le evoluzioni in atto.

·  Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata.

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