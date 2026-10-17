Sostenere le piccole e medie imprese significa rilanciare l’economia del Mezzogiorno, tutelare l’occupazione e creare nuove opportunità di sviluppo.

Ne è convinto l’avvocato salernitano Roberto Lenza, che richiama l’attenzione sulle difficoltà che frenano la crescita delle aziende, dall’accesso al credito ai ritardi tecnologici, fino alle carenze organizzative e formative.

«Le piccole e medie imprese sono la spina dorsale dell’economia italiana, ma troppo spesso vengono lasciate sole. Servono interventi strutturali, indipendentemente dal colore politico del Governo, per consentire loro di investire, innovare e competere sui mercati internazionali», dichiara Lenza.

Finanza agevolata e incentivi per digitalizzazione

Tra le soluzioni, il professionista indica i finanziamenti agevolati e gli incentivi per la digitalizzazione e la sicurezza informatica, strumenti che possono aiutare le imprese a modernizzarsi e migliorare la produttività.

«Esistono opportunità pubbliche che molte aziende non conoscono o non riescono a utilizzare. Occorre informare e accompagnare gli imprenditori, semplificando l’accesso alle agevolazioni. Investire in tecnologia, personale qualificato e organizzazione non è un lusso, ma una necessità per crescere».

Organizzazione interna da ottimizzare

Lenza richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di migliorare l’organizzazione interna delle aziende, favorendo la collaborazione tra i diversi reparti e una gestione più efficace delle risorse umane.

«Un’impresa cresce quando sa valorizzare le competenze, investire nella formazione e superare una gestione troppo accentrata. Anche le realtà più piccole devono poter disporre degli strumenti necessari per affrontare le sfide del mercato».

Trasformazione digitale

Particolare attenzione merita la trasformazione digitale, attraverso incentivi che consentano di ridurre i costi, migliorare l’efficienza e proteggere i dati aziendali.

«Le risorse pubbliche devono tradursi in opportunità concrete, soprattutto per le aziende del Sud, affinché possano recuperare competitività e contribuire stabilmente alla crescita economica e occupazionale del territorio».

L’avvocato Roberto Lenza, che aveva già affrontato queste tematiche in passato sulle pagine di Panorama Economy, conclude con un appello alle istituzioni: «Rafforzare le piccole e medie imprese significa investire nel futuro del Mezzogiorno. Servono meno annunci e più azioni concrete, perché sostenere chi produce, innova e crea lavoro vuol dire sostenere l’intero Paese».