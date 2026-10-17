Si è svolto il 15 e 16 ottobre 2026 presso l’Aula Magna del Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri il meeting e corso di formazione ECM “Pain Days 2026 – Approccio multidisciplinare e tecniche mini-invasive nella terapia del dolore”. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento e confronto tra professionisti del settore sanitario, con un focus sulle moderne strategie per la gestione del dolore e sull’integrazione delle competenze specialistiche.

I presidenti del convegno, il dott. Emidio Cianciola e il dott. Maurizio Pintore, hanno guidato un’iniziativa di alta formazione dedicata a tematiche cliniche e assistenziali attuali. Il meeting ha visto la partecipazione di numerosi esperti, tra cui il dott. Mirco Gregorini, Direttore della UOC Direzione delle Professioni Sanitarie dell’ASL Salerno, e la dott.ssa Vanessa Mazziotti, della UOC Gestione dell’Acquisizione dei Beni e Servizi ed Economato.

La presenza del Cavaliere Attilio De Lisa, Infermiere Professionista Funzionario dell’ASL Salerno, ha ulteriormente arricchito l’evento. De Lisa ha utilizzato questa occasione per omaggiare le autorità sanitarie con una copia del suo libro autobiografico, sottolineando l’importanza della formazione continua e del dialogo tra le diverse professionalità.

Il programma scientifico ha coinvolto relatori di spicco come Arturo Cuomo, Alfonso Papa e Anna Maria Salzano, tra gli altri, contribuendo a un confronto approfondito sui percorsi diagnostici e terapeutici e sulle procedure mini-invasive.

Il successo del “Pain Days 2026” evidenzia il valore della formazione ECM come strumento essenziale per mantenere aggiornate le competenze dei professionisti sanitari, promuovendo approcci sempre più efficaci e personalizzati nella terapia del dolore. Eventi come questo rappresentano un’opportunità significativa per consolidare la cultura della qualità e garantire una sanità attenta ai bisogni dei pazienti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 17/10/2026.