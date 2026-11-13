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Giuramento d’Ippocrate e Premi alla Scuola Medica Salernitana

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Giuramento d'Ippocrate
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Si è svolto il 13 novembre nell’aula Buonocore dell’Università degli Studi di Salerno il primo dei due appuntamenti della XXV edizione delle “Giornate della Scuola Medica Salernitana”. Durante l’evento, sono stati consegnati i “Premi internazionali Scuola Medica Salernitana” alla presenza di figure di spicco come il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, e l’arcivescovo, monsignor Andrea Bellandi. Tra i premiati, il prof. Generoso Andria ha ricevuto il Premio alla Carriera, il prof. Jacopo Troisi il Premio alla Ricerca, e Medici Senza Frontiere il Premio Medico dell’Anno, rappresentato dalla dottoressa Gilda Vittoria Trebini.

Dopo la cerimonia di premiazione, oltre cento neolaureati in Medicina e Odontoiatria hanno pronunciato il Giuramento d’Ippocrate, un rito che segna il loro ingresso ufficiale nella professione. Giovanni D’Angelo, presidente dell’Ordine dei Medici di Salerno, ha sottolineato l’importanza di prendersi cura della persona nella sua interezza e ha richiamato l’attenzione sul codice deontologico, fondato sul Giuramento di Ippocrate.

Il 14 novembre, a partire dalle ore 9.00, si terrà il secondo incontro delle Giornate, un convegno dedicato all’etica e bioetica nella pratica clinica, affrontando temi delicati come la gestione del fine vita e l’equità nell’accesso alle risorse sanitarie. Questo evento rappresenta un’importante occasione di riflessione e formazione per i professionisti del settore sanitario.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Giornate Scuola Medica Salernitana, consegna premi e Giuramento d’Ippocrate” ricevuto tramite email da “Ordine Medici e Odontoiatri Salerno” in data 13/11/2026.

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