Ciro Poppella e Daniele Gagliotta hanno trionfato al Campionato Mondiale Pizza DOC, conquistando il premio “La Miglior Pizza Dolce 2026”. La competizione si è svolta dal 10 al 12 novembre al NEXT di Capaccio Paestum e ha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore. Per Poppella, maestro pasticciere napoletano e patron della storica Pasticceria Poppella, si è trattato della prima esperienza come concorrente, dopo anni di presenza come ospite. Insieme a Gagliotta, pizzaiolo che lavora negli Stati Uniti, hanno portato in gara la loro passione e il legame con Napoli. “Sono felice ed emozionato. Dopo tante partecipazioni da ospite, quest’anno ho voluto mettermi in gioco e vincere alla prima esperienza è una soddisfazione speciale”, ha dichiarato Poppella. Inoltre, Gagliotta ha ottenuto il titolo di Campione del Mondo Pizza DOC 2026, a pari merito con Vincenzo Cordella. L’edizione di quest’anno è stata dedicata alla memoria di Antonio Giaccoli, fondatore della manifestazione.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Ciro Poppella e Daniele Gagliotta conquistano a Paestum il premio al campionato mondiale di Pizza DOC” ricevuto tramite email da “giovanna scognamiglio” in data 13/11/2026.