Home Cultura e Società Francesco Vaia lancia un nuovo welfare della salute all’Università Parthenope

Francesco Vaia lancia un nuovo welfare della salute all’Università Parthenope

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Ieri, l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” ha ospitato una lectio magistralis di Francesco Vaia, che ha riunito operatori sanitari, studenti e cittadini in un’Aula Magna gremita. Durante l’evento, intitolato “Prevenire, curare, prendersi cura”, Vaia ha avviato un percorso nazionale volto alla creazione di un nuovo welfare della salute, sottolineando l’importanza di un approccio integrato tra salute, scuola, lavoro, ambiente e relazioni.

Vaia, ex direttore generale dell’Istituto Spallanzani e attuale Componente vicario dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, ha posto una domanda cruciale: “che società stiamo costruendo?”. Ha evidenziato la necessità di affrontare le sfide della longevità, della denatalità e delle nuove fragilità, richiamando l’importanza di misurare il valore delle decisioni pubbliche in base agli effetti che queste generano nella vita delle persone.

Il suo intervento ha recuperato i principi della legge 833 del 1978, ponendo l’accento su dignità, uguaglianza e solidarietà come valori fondamentali. Vaia ha delineato cinque priorità per un nuovo welfare della salute: prevenzione accessibile, cure tempestive, continuità assistenziale, supporto a disabilità e caregiver, e ricerca orientata ai bisogni reali.

Particolare attenzione è stata riservata ai giovani, presenti in gran numero all’evento, sottolineando come il futuro della salute dipenda anche dalle nuove generazioni di professionisti. Vaia ha esortato a portare il confronto nei luoghi di formazione, valorizzando competenze ed esperienze.

Per rendere l’idea dell’iniziativa, Vaia ha utilizzato l’immagine di un fiammifero, simbolo di un innesco necessario per coinvolgere tutto il Paese. Dopo Napoli, sono previste ulteriori tappe a Bologna, Bari, Perugia, Cosenza, Ancona, Milano e in altre città, per raccogliere contributi da cittadini, istituzioni e professionisti. Il Manifesto per un nuovo welfare della salute sarà presentato a Roma all’inizio della prossima primavera.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “(CS) Vaia, la scintilla parte da Napoli: un nuovo welfare della salute da costruire insieme” ricevuto tramite email da “Enrico Parolisi” in data 13/11/2026.

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