Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha lanciato un allarme riguardo alla crescente sfiducia tra il personale docente, la classe politica e le organizzazioni sindacali. Questo fenomeno, che va oltre le rivendicazioni economiche, investe la credibilità dei meccanismi di rappresentanza e la qualità della partecipazione democratica.

Secondo il CNDDU, esiste un sentimento di distanza nei confronti della classe politica a vari livelli e delle strutture sindacali, legato alla percezione che i rappresentanti non comprendano le difficoltà quotidiane degli insegnanti. La disparità tra le retribuzioni degli insegnanti e quelle di altri ruoli nella politica alimenta la convinzione che le decisioni pubbliche siano prese da chi vive in una realtà distante dalle difficoltà materiali dei lavoratori.

Il comunicato sottolinea che il sistema di rappresentanza sindacale deve affrontare segnali di sfiducia, in particolare riguardo all’uso dei permessi sindacali e alla permanenza prolungata di alcune figure negli incarichi. Questa situazione potrebbe far percepire la funzione sindacale come sempre più distaccata dalla realtà scolastica, trasformando un incarico di servizio in una posizione stabile.

Il CNDDU si interroga sulla capacità della rappresentanza di mantenere la propria autorevolezza quando il legame diretto con le condizioni di lavoro dei rappresentati si affievolisce. La rappresentanza non può limitarsi a un mandato formale, ma deve basarsi su ascolto, responsabilità pubblica e conoscenza dei bisogni sociali. La mancanza di questi elementi potrebbe portare a fenomeni di disaffezione e astensionismo, sia nelle consultazioni elettorali che in quelle sindacali.

Il Coordinamento Nazionale Docenti esorta a una riflessione istituzionale sul rapporto tra rappresentanza, responsabilità e partecipazione, chiedendo maggiore trasparenza nelle attività sindacali e un effettivo ricambio negli incarichi. È fondamentale che la classe politica riconosca l’importanza di ridurre la distanza economica e sociale dai lavoratori del settore pubblico.

La questione è particolarmente rilevante nel settore dell’istruzione, dove gli insegnanti hanno il compito di formare cittadini consapevoli e promuovere i principi democratici. Il deterioramento della fiducia nelle istituzioni da parte degli insegnanti rappresenta un segnale preoccupante, poiché coinvolge non solo una categoria professionale, ma anche la credibilità dei valori che la scuola deve trasmettere.

Il CNDDU conclude sottolineando che la crisi della rappresentanza va oltre la perdita di consenso: è un segnale di una frattura profonda tra società, politica e corpi intermedi, e ricostruire questo rapporto è una responsabilità che non può essere ulteriormente rinviata.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Scuola e crisi della rappresentanza: la crescente distanza tra docenti, classe politica e organizzazioni sindacali alimenta sfiducia e disaffezione democratica” ricevuto tramite email da “CNDDU” in data 13/11/2026.