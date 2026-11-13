Il Cavaliere Attilio De Lisa, insignito dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, dimostra un costante impegno verso la comunità di Caselle in Pittari, nonostante le sue origini sanrufesi e la residenza a Sanza. De Lisa è attivamente coinvolto in diverse iniziative locali, contribuendo a mantenere un legame culturale e sociale forte con il territorio.

Tra le sue principali attività, emerge il suo ruolo all’interno dell’Associazione di Volontariato “Amici dell’Ambiente”, dove collabora con il socio coordinatore Antonio Pellegrino. Questa associazione si dedica a progetti di sensibilizzazione ambientale e di supporto alla comunità, dimostrando un forte senso di responsabilità verso l’ambiente.

Inoltre, il Cavaliere partecipa a eventi culturali significativi, come la XVII edizione del Premio Letterario Corso Nazionale di Poesia inedita “Abele Parente”, tenutasi nell’agosto 2026, organizzato dall’amico Rocco Ettorre. Questi eventi non solo celebrano la cultura, ma rafforzano anche il senso di comunità e appartenenza tra i cittadini.

De Lisa è anche un volto noto nelle commemorazioni legate alla memoria storica, come le celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che si svolgono il 4 Novembre a Caselle in Pittari. La sua presenza in queste occasioni sottolinea il suo impegno per il patriottismo e la memoria collettiva.

Professionista nel settore sanitario, il Cavaliere De Lisa lavora come Infermiere Professionista e Funzionario dell’ASL Salerno presso il Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri. In questo ruolo, contribuisce al benessere della comunità, fornendo supporto alle attività sanitarie del Distretto Sanitario n. 71. La sua dedizione al lavoro e alla comunità è un esempio di come il servizio e l’impegno civico possano andare di pari passo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 13/11/2026.