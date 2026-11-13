I Carabinieri della Stazione di Santa Maria Capua Vetere hanno denunciato tre persone per possesso di sostanze stupefacenti durante un’operazione di controllo del territorio effettuata il 12 novembre. L’operazione, mirata al contrasto dello spaccio, ha visto il coinvolgimento del Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Sarno.

Un giovane di 18 anni, originario di Portico di Caserta, è stato fermato in via Galatina e trovato in possesso di 10,17 grammi di hashish. Ulteriori controlli hanno riguardato un giovane di 17 anni, di origini egiziane e domiciliato a Santa Maria Capua Vetere, e una donna di 44 anni, residente nella stessa città.

Durante le perquisizioni, gli agenti hanno rinvenuto, nell’abitazione del giovane egiziano, 16,54 grammi di hashish suddivisi in 13 stecche avvolte in carta stagnola, occultate in uno zaino nella camera da letto. Nella casa della donna, invece, sono stati trovati 19 grammi di hashish, 30 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, elementi che fanno ritenere una possibile attività di spaccio.

Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. I tre denunciati sono stati deferiti in stato di libertà, in attesa di ulteriori accertamenti da parte dell’autorità competente, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a una eventuale condanna definitiva.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “2° Comunicato stampa del 13.11.2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 13/11/2026.