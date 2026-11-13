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La Longobardi Scafati in trasferta a Treviso per cercare il primo colpo esterno

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Longobardi Scafati Treviso
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La Longobardi Scafati scenderà in campo domenica 15 novembre alle ore 16 a Treviso, dove affronterà la Nutribullet, squadra guidata dall’ex Marcelo Nicola. I gialloblu sono determinati a sfatare il tabù trasferta, dopo aver ottenuto una sola vittoria in stagione, avvenuta tra le mura amiche contro Trento.

Treviso, dal canto suo, ha un bilancio di 5 vittorie e 2 sconfitte, con l’ultimo ko subito a Tortona. I veneti, che non hanno mai perso in casa, rappresentano un avversario temibile, soprattutto grazie alla loro forza nei rimbalzi, dove si posizionano secondi in LBA per rimbalzi offensivi e sesti per quelli totali. La squadra di Nicola vanta anche realizzatori di talento come Macura e Russell, risultando la prima per falli subiti nel campionato.

Scafati, dopo la sconfitta nel derby contro Napoli, è pronta a ripartire. “Il derby ci ha confermato che abbiamo la possibilità di competere con tutti se riusciamo a giocare la nostra pallacanestro”, ha dichiarato Charlie Moore, sottolineando l’importanza di cogliere l’opportunità offerta dalla trasferta di Treviso. I gialloblu sono consapevoli dell’importanza di questa partita per la loro corsa alla salvezza e sono pronti a dare il massimo per portare a casa un risultato positivo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Trasferta a Treviso, Scafati cerca il primo colpo esterno” ricevuto tramite email da “BASKET SCAFATI 1969” in data 13/11/2026.

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