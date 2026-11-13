Giuseppe Tecce, scrittore di origine italiana, ha ricevuto il premio “Stella D’Autore” a Colonia, in Germania, il 8 novembre. Questo riconoscimento celebra il suo impegno letterario e il contributo alla diffusione della cultura italiana nel mondo. Si tratta del secondo premio che Tecce riceve in Germania, consolidando così il suo legame con il Paese e la comunità italiana locale.

Il riconoscimento arriva dopo un altro importante traguardo: il “Premio Eccellenza Italiana” ricevuto a Washington, segno dell’attenzione internazionale verso il suo lavoro. Tecce ha espresso la sua gioia per il premio, sottolineando il forte legame con il pubblico tedesco e la comunità italiana, che include molti irpini e sanniti.

L’autore ha ringraziato Maurizio Del Greco, organizzatore dell’iniziativa, e lo staff della Book Verlag, che ha supportato la sua carriera. In Germania, il suo libro “Storia di un presidente che si credeva un topo” è stato tradotto e pubblicato, ampliando il suo pubblico.

Tecce rimane comunque legato alle sue radici, come dimostra il suo romanzo “Sette e Quarantacinque”, ambientato in Irpinia, dove il territorio gioca un ruolo fondamentale nella narrazione. Con il premio “Stella D’Autore”, Tecce arricchisce il suo percorso letterario, che continua a ricevere riconoscimenti anche all’estero, mantenendo sempre un forte legame con la sua terra e con le storie delle persone che la abitano.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Giuseppe Tecce, doppio riconoscimento in Germania: a Colonia lo scrittore riceve il premio “Stella D’Autore”” ricevuto tramite email da “Maria Baldares” in data 13/11/2026.