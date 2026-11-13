Si svolgerà martedì 17 novembre alle ore 17.30 presso l’Arbostella Hub di Salerno la cerimonia di premiazione della decima edizione del Premio di Giornalismo “Zaccaria Tartarone”. A ricevere il prestigioso riconoscimento sarà Marco Civoli, noto giornalista della Rai e voce storica della nazionale italiana di calcio, celebre per il suo racconto delle partite del mondiale 2006, culminato con la vittoria contro la Francia.

L’evento, organizzato dalla redazione di Paperboy, sarà aperto da saluti istituzionali, con interventi dell’assessore alle politiche sociali Paola De Roberto e dell’assessore allo sport Nino Savastano. La moderazione dell’incontro sarà affidata al giornalista Dario Cioffi, che dialogherà con Civoli, affiancato dal presidente della Cooperativa Sociale “Il Villaggio di Esteban”, Carlo Noviello, e dal direttore responsabile di Paperboy, Umberto Adinolfi.

Durante la serata, sarà presente anche una delegazione della “Salernitana for Special”, la squadra di ragazzi disabili sostenuta dalla U.S. Salernitana 1919, che partecipa al campionato di calcio paralimpico.

Paperboy, testata giornalistica e laboratorio sociale fondato nel 2013, offre opportunità di giornalismo a persone con disabilità psico-fisica, coordinato da Umberto Adinolfi e Stefano Masucci. La web-radio “Radio Salerno Village”, attiva dal 2019, è parte integrante del progetto, con sede all’Arbostella Hub.

Nel corso degli anni, il premio Zaccaria Tartarone ha visto la partecipazione di figure illustri del giornalismo nazionale, come Marino Bartoletti e Riccardo Cucchi. Durante la cerimonia, saranno proiettati video che raccontano la carriera di Marco Civoli e la storia del premio stesso.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA: LA X EDIZIONE DEL PREMIO GIORNALISTICO “ZACCARIA TARTARONE” A MARCO CIVOLI” ricevuto tramite email da “Noviello Carlo” in data 13/11/2026.