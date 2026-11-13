Un tragico evento ha scosso Roma l’11 novembre, quando un ragazzo di quindici anni ha perso la vita dopo una caduta dal quinto piano. La Procura ha avviato un’indagine per istigazione al suicidio, indagando su possibili episodi di bullismo che il giovane avrebbe subito dai coetanei. Secondo fonti giornalistiche, il ragazzo aveva espresso il desiderio di vivere secondo la propria identità maschile, un fattore che potrebbe aver contribuito alla sua emarginazione.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina Diritti Umani (CNDDU) ha rilasciato una dichiarazione in merito, sottolineando l’importanza di riflettere sull’efficacia del sistema educativo nel riconoscere e affrontare il bullismo. “La normalizzazione della prevaricazione è una delle criticità più difficili da affrontare”, ha affermato il CNDDU, evidenziando che il problema non riguarda solo gli autori delle vessazioni, ma anche il contesto che permette tali comportamenti.

La denuncia della famiglia ha portato a una richiesta al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, affinché siano introdotte verifiche obbligatorie sull’efficacia degli interventi scolastici contro il bullismo. Il CNDDU chiede un sistema nazionale per monitorare l’efficacia delle misure adottate, con procedure di segnalazione riservate e controlli successivi sulle condotte vessatorie.

“Non possiamo più accontentarci di protocolli e iniziative di sensibilizzazione che non producono risultati concreti”, ha dichiarato il presidente del CNDDU, prof. Romano Pesavento. È necessario un cambiamento radicale nella gestione del bullismo nelle scuole, per garantire che le azioni intraprese non siano solo formali, ma realmente efficaci nel prevenire e contrastare le vessazioni.

Inoltre, il CNDDU ha sottolineato che la tragedia non deve portare a accuse indiscriminate verso le scuole o gli insegnanti, ma piuttosto a un’analisi rigorosa delle responsabilità. La complessità della sofferenza adolescenziale richiede un approccio attento e non univoco, per evitare di trascurare eventuali comportamenti vessatori che necessitano di interventi adeguati. La richiesta di un monitoraggio ministeriale periodico e di risorse professionali adeguate è vista come fondamentale per garantire un ambiente scolastico sicuro e inclusivo per tutti gli studenti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Roma, quindicenne muore dopo una caduta dal quinto piano. La famiglia denuncia episodi di bullismo. “Valditara introduca verifiche obbligatorie sull’efficacia degli interventi scolastici”” ricevuto tramite email da “coordinamento diritti umani” in data 13/11/2026.