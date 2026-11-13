La Nuova Comune APS presenta lo spettacolo “E la nave non va” il 9 e 10 dicembre alle ore 10:00 presso la Casa Circondariale “Pasquale Mandato” di Secondigliano. L’evento conclude il progetto “Nello stesso mare”, finanziato dal Fondo 2026 del Ministero della Giustizia, che promuove attività teatrali per i detenuti del Reparto di Alta Sicurezza S4.

Lo spettacolo, che include la partecipazione di attori detenuti e della Magistrata di Sorveglianza Paola Cervo, rappresenta un’opportunità per riflettere sul valore educativo del teatro. Le prenotazioni sono aperte fino al 13 novembre, inviando un documento d’identità valido all’indirizzo email dedicato o compilando un modulo online.

Il progetto mira a favorire il reinserimento sociale dei detenuti attraverso l’arte, coinvolgendo università, istituzioni e professionisti del settore. Questo avviene in un contesto di formazione che offre qualifiche professionali nel campo della scenografia e delle arti performative, contribuendo alla crescita personale e professionale dei partecipanti.

L’iniziativa è stata inaugurata il 16 ottobre e prosegue con eventi e incontri che sensibilizzano il pubblico sul ruolo del teatro come strumento di trasformazione sociale. La Nuova Comune APS invita tutti a partecipare a questo importante momento di condivisione e inclusione.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “”E la nave non va” spettacolo de La Nuova Comune APS al Carcere di Secondigliano | 9-10 dicembre” ricevuto tramite email da “Simona Pasquale” in data 13/11/2026.