Home Eventi e Manifestazioni Spettacolo “E la nave non va” al Carcere di Secondigliano il 9...

Spettacolo “E la nave non va” al Carcere di Secondigliano il 9 e 10 dicembre

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
teatro e inclusione
Sconti del 60% su zaini, astucci, quaderni, cancelleria, colori su CartolibreriaShop.it
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Ruggiero Tour noleggio autobus, minibus, minivan, auto con conducente, auto da cerimonia, a Mercato San Saverino Salerno

Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace

La Nuova Comune APS presenta lo spettacolo “E la nave non va” il 9 e 10 dicembre alle ore 10:00 presso la Casa Circondariale “Pasquale Mandato” di Secondigliano. L’evento conclude il progetto “Nello stesso mare”, finanziato dal Fondo 2026 del Ministero della Giustizia, che promuove attività teatrali per i detenuti del Reparto di Alta Sicurezza S4.
Lo spettacolo, che include la partecipazione di attori detenuti e della Magistrata di Sorveglianza Paola Cervo, rappresenta un’opportunità per riflettere sul valore educativo del teatro. Le prenotazioni sono aperte fino al 13 novembre, inviando un documento d’identità valido all’indirizzo email dedicato o compilando un modulo online.
Il progetto mira a favorire il reinserimento sociale dei detenuti attraverso l’arte, coinvolgendo università, istituzioni e professionisti del settore. Questo avviene in un contesto di formazione che offre qualifiche professionali nel campo della scenografia e delle arti performative, contribuendo alla crescita personale e professionale dei partecipanti.
L’iniziativa è stata inaugurata il 16 ottobre e prosegue con eventi e incontri che sensibilizzano il pubblico sul ruolo del teatro come strumento di trasformazione sociale. La Nuova Comune APS invita tutti a partecipare a questo importante momento di condivisione e inclusione.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “”E la nave non va” spettacolo de La Nuova Comune APS al Carcere di Secondigliano | 9-10 dicembre” ricevuto tramite email da “Simona Pasquale” in data 13/11/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it