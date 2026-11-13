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Convegno su Aldo Moro a San Rufo con Attilio De Lisa

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Aldo Moro San Rufo
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Il 14 novembre 2026, nella Sala Consiliare del Comune di San Rufo, si terrà un convegno dedicato alla figura di Aldo Moro, organizzato dal Cavaliere Attilio De Lisa. L’evento si inserisce in un percorso di commemorazione e riflessione sulla vita e l’eredità dello statista, in particolare nel contesto del Vallo di Diano, dove De Lisa è cresciuto e ha sviluppato la sua carriera politica.

Attilio De Lisa, nato a Polla nel 1970 e cresciuto a San Rufo, ha sempre nutrito una profonda ammirazione per la Democrazia Cristiana e per la figura di Aldo Moro. Durante il suo impegno politico a Sanza, dal 2003 al 2012, ha dedicato le sezioni politiche da lui guidate alla memoria di Moro, promuovendo iniziative per mantenerne vivo il ricordo. Recentemente, ha donato al Comune di San Rufo la sua autobiografia, che racconta il suo legame con il territorio e con la figura del noto statista.

Il convegno del 14 novembre prevede la presentazione del libro “Aldo Moro. Le idee, il metodo, l’eredità” dell’onorevole Tino Iannuzzi. L’incontro, parte della rassegna “San Rufo in lettura”, avrà inizio con i saluti istituzionali del sindaco Michele Marmo e dell’assessore Maria Antonietta Aquino. Seguiranno le testimonianze di diversi amministratori ed ex sindaci del Vallo di Diano, tra cui Vittorio Esposito, Donato Pica, Angelo Paladino, Pietro Marmo e Umberto Sellaro. Infine, interverrà Raffaele Soriero, ultimo segretario della sezione locale della Democrazia Cristiana, per un approfondimento sul significato dell’eredità di Moro nel contesto attuale.

Questo evento rappresenta un’importante occasione per riflettere sulla figura di Aldo Moro e sul suo impatto nella storia politica italiana, nonché per celebrare il legame tra il Cavaliere De Lisa e il suo territorio d’origine.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 13/11/2026.

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