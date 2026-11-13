Salerno, campo De Gasperi: il Consiglio di Stato annulla la gara, il Comune dovrà rivedere il bando

La giustizia amministrativa dà ragione alla Scuola Calcio Primavera e boccia il sistema di punteggi previsto per l’assegnazione dell’impianto sportivo. Contestato il vantaggio attribuito alle associazioni riunite in cordata. Si apre una nuova fase per la gestione del campo della zona orientale di Salerno.

Una sentenza destinata ad avere conseguenze sulla gestione degli impianti sportivi comunali. Il Consiglio di Stato ha annullato gli atti della procedura per l’affidamento del campo di calcio Alcide De Gasperi di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dall’associazione sportiva dilettantistica Scuola Calcio Primavera contro i criteri di valutazione adottati dall’amministrazione comunale.

La decisione ribalta il precedente pronunciamento del Tribunale amministrativo regionale e rimette in discussione l’assegnazione dell’impianto situato in via D’Allora, nella zona orientale della città.

Al centro della controversia c’è un meccanismo di attribuzione dei punteggi che, secondo i giudici amministrativi di secondo grado, avrebbe determinato un vantaggio ingiustificato per le società sportive che avevano partecipato alla gara attraverso un raggruppamento, penalizzando invece le associazioni candidate singolarmente.

Il pronunciamento apre adesso una fase delicata per il Comune di Salerno, chiamato a rivedere le modalità di affidamento della struttura e a garantire la continuità delle attività sportive.

La vicenda del campo De Gasperi: dalla gara comunale al ricorso

La controversia nasce dalla procedura pubblica avviata dal Comune di Salerno il 20 giugno 2025, finalizzata all’affidamento in concessione dell’impianto sportivo per una durata di otto anni.

Il bando prevedeva la selezione di un soggetto incaricato della gestione della struttura, secondo una serie di criteri tecnici ed economici stabiliti dall’amministrazione.

Alla gara avevano partecipato la Scuola Calcio Primavera e un raggruppamento formato da cinque associazioni sportive: Assocalcio Salerno, Millenium Calcio Salerno, Coscia Football Academy, G. Gallozzi Porto di Salerno e Torrione F.C.

L’aggiudicazione aveva premiato il raggruppamento, mentre la Scuola Calcio Primavera si era classificata al secondo posto.

Quest’ultima aveva però contestato la legittimità di uno specifico parametro di valutazione, ritenendo che il sistema previsto dal Comune non garantisse condizioni di effettiva parità tra i concorrenti.

Da qui l’avvio del contenzioso amministrativo, inizialmente conclusosi con una decisione sfavorevole alla società ricorrente davanti al Tar e successivamente approdato al Consiglio di Stato.

I 16 punti contestati: perché il Consiglio di Stato ha bocciato il criterio

L’elemento decisivo della controversia riguarda il punteggio aggiuntivo che il disciplinare di gara riconosceva in relazione al numero delle associazioni partecipanti al raggruppamento.

Il sistema prevedeva fino a 16 punti per le candidature presentate da più soggetti, attribuendo quindi un vantaggio significativo alle aggregazioni rispetto alle singole società sportive.

Secondo quanto emerso nel giudizio, questo criterio aveva avuto un peso concreto nella definizione della graduatoria finale.

Il raggruppamento risultato vincitore aveva ottenuto il punteggio massimo di 16 punti, mentre alla Scuola Calcio Primavera ne erano stati attribuiti quattro. La differenza di 12 punti aveva inciso sull’esito di una gara conclusa con uno scarto complessivo inferiore ai dieci punti.

I giudici della settima sezione del Consiglio di Stato, presieduta da Marco Lipari, hanno ritenuto ingiustificato il peso riconosciuto alla composizione numerica dei raggruppamenti.

La questione non riguarda la possibilità per più società di presentarsi insieme a una procedura pubblica, ma l’attribuzione automatica di un vantaggio competitivo basato sul numero dei partecipanti.

Per un impianto destinato specificamente alla pratica calcistica, tale criterio non è stato ritenuto adeguatamente giustificato dalle caratteristiche del servizio da affidare.

La valutazione delle società sportive e il principio di parità

Un altro aspetto evidenziato nella decisione riguarda la presenza, nella stessa griglia di valutazione, di un ulteriore parametro relativo al numero degli atleti tesserati.

Per questo elemento il bando prevedeva già l’attribuzione di un massimo di dieci punti.

Secondo il Consiglio di Stato, la previsione di un ulteriore premio collegato alla quantità di società associate finiva per valorizzare due volte elementi riconducibili alla dimensione organizzativa e aggregativa dei partecipanti.

Il risultato era un sistema capace di attribuire un peso eccessivo alla struttura del soggetto proponente rispetto ad altri aspetti dell’offerta.

La decisione richiama un principio fondamentale nelle procedure di evidenza pubblica: i criteri di aggiudicazione devono essere proporzionati all’oggetto dell’affidamento e garantire condizioni di concorrenza equilibrate.

La partecipazione di più associazioni, dunque, non può essere considerata automaticamente sinonimo di maggiore qualità gestionale senza una motivazione coerente con le caratteristiche dell’impianto e con gli obiettivi della concessione.

Cosa succede adesso al campo De Gasperi di Salerno

La sentenza determina la necessità di rivedere la procedura attraverso la quale il Comune aveva individuato il concessionario dell’impianto.

L’amministrazione comunale dovrà intervenire sui criteri censurati dai giudici e riaprire i termini per consentire la presentazione delle offerte secondo regole conformi al pronunciamento.

Resta da chiarire come sarà organizzata la gestione del campo nella fase transitoria.

La questione è particolarmente importante perché il De Gasperi rappresenta uno spazio utilizzato dalle associazioni sportive del territorio per allenamenti, attività giovanili e iniziative calcistiche.

Una gestione provvisoria efficace dovrà tenere conto delle esigenze delle società che utilizzano la struttura, della programmazione delle attività e della necessità di evitare interruzioni che potrebbero penalizzare soprattutto bambini e ragazzi.

La decisione giudiziaria, infatti, interviene su una controversia amministrativa, ma i suoi effetti interessano direttamente anche la vita quotidiana delle associazioni e delle famiglie.

Gli effetti sulle scuole calcio e sulle attività giovanili

La vicenda del De Gasperi riporta al centro dell’attenzione una questione più ampia: il ruolo sociale degli impianti sportivi di quartiere.

Queste strutture non rappresentano soltanto luoghi destinati agli allenamenti o alle competizioni agonistiche. Sono anche spazi di aggregazione, educazione e inclusione, particolarmente importanti nei quartieri cittadini.

La disponibilità di campi accessibili e adeguatamente organizzati permette alle associazioni dilettantistiche di svolgere attività continuative e alle famiglie di offrire ai propri figli opportunità di crescita attraverso lo sport.

Proprio al De Gasperi, nei mesi scorsi, erano emerse anche tensioni relative alla distribuzione degli orari di utilizzo della struttura, con ripercussioni sulle attività di alcune squadre giovanili.

Il nuovo scenario amministrativo rende ancora più importante una regolamentazione trasparente degli spazi e delle fasce orarie, capace di conciliare le esigenze dei diversi soggetti coinvolti.

L’obiettivo dovrebbe essere quello di garantire un utilizzo dell’impianto coerente con la sua funzione pubblica, indipendentemente dall’esito delle future procedure di affidamento.

Il caso del campo Settembrino di Fratte

La pronuncia del Consiglio di Stato riaccende l’attenzione anche sulle altre procedure comunali di affidamento degli impianti sportivi.

In particolare, il riferimento è al campo Rinaldo Settembrino di Fratte, interessato da una gara avviata nello stesso periodo e caratterizzata da modalità di valutazione analoghe.

La concessione del Settembrino era stata aggiudicata al medesimo raggruppamento di associazioni sportive.

La sentenza relativa al De Gasperi non comporta però automaticamente l’annullamento dell’altro affidamento, che non risulta essere stato oggetto di un analogo ricorso.

Resta comunque aperto il tema dell’opportunità di una verifica amministrativa più ampia sui criteri utilizzati per la concessione delle strutture sportive comunali, anche alla luce dei principi evidenziati dal Consiglio di Stato.

Impianti sportivi comunali, una questione di trasparenza e programmazione

Il caso del campo De Gasperi mette in evidenza quanto sia importante predisporre procedure pubbliche basate su parametri chiari, verificabili e strettamente collegati alle caratteristiche del servizio richiesto.

Nell’affidamento di una struttura sportiva dovrebbero assumere particolare rilievo la qualità del progetto gestionale, la sostenibilità economica, la manutenzione dell’impianto, l’accessibilità e la capacità di promuovere l’attività sportiva sul territorio.

La presenza di più associazioni riunite in un unico soggetto può certamente rappresentare un elemento organizzativo utile, ma non costituisce necessariamente una garanzia di migliore gestione.

Per il Comune di Salerno la sentenza rappresenta quindi non soltanto un passaggio giudiziario, ma anche un’occasione per riconsiderare il modello di assegnazione degli impianti sportivi di quartiere.

La priorità, adesso, sarà ristabilire un quadro amministrativo conforme alla decisione del Consiglio di Stato e assicurare che il campo De Gasperi continui a svolgere la sua funzione sportiva e sociale, nell’interesse delle associazioni, degli atleti e dell’intera comunità cittadina.