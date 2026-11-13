Sanseverino Young Art: workshop gratuiti e premiazioni al Teatro Comunale

Mercato San Severino si prepara a vivere il gran finale della quarta edizione del Sanseverino Young Art, un festival che ha trasformato la città in un polo di creatività giovanile. L’evento, fortemente voluto dal Sindaco Antonio Somma e curato dal Vicesindaco Vincenza Cavaliere, ha visto la partecipazione di partner storici come il Liceo Artistico “Sabatini -Menna” di Salerno e la Fondazione Terrone, oltre alla collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Napoli.

La manifestazione ha preso il via con l’inaugurazione di una mostra che ha esposto 65 opere di artisti provenienti da tutta Italia, riscuotendo un’ottima affluenza di pubblico. I workshop gratuiti “Tessere esistenze future” sono iniziati il 12 novembre e sono rivolti a tutta la cittadinanza, con la supervisione della Prof.ssa Iazzetta e degli studenti dell’Accademia di Belle Arti.

La serata conclusiva si svolgerà il 14 novembre alle 17:30 presso il Teatro Comunale, dove avverrà la premiazione delle opere vincitrici. Domenica 15 novembre, il festival si concluderà con una visita speciale al Castello, organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Mercato San Severino.

Il Vicesindaco Vincenza Cavaliere ha dichiarato: «Il Sanseverino Young Art è nato da una chiacchierata fatta con il Sindaco Somma quattro anni fa. Da quel giorno, il mio obiettivo è fare di Mercato San Severino un polo delle arti di livello nazionale e, perché no, internazionale». Cavaliere ha sottolineato come il festival stia già portando benefici concreti al territorio, coinvolgendo strutture ricettive e ristoranti locali, dimostrando che la cultura può essere un motore di sviluppo economico e sociale.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa” ricevuto tramite email da “info” in data 13/11/2026.