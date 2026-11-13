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Jomi Salerno pronta per la sfida contro Conversano

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Jomi Salerno Conversano
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La Jomi Salerno si prepara ad affrontare il Conversano in trasferta, sabato 14 novembre alle ore 16:00, per l’ottava giornata del campionato di Serie A1 Femminile. Il tecnico Ion Ivan ha sottolineato l’importanza di questa sfida per il percorso di crescita della squadra, dopo un ciclo di partite molto intenso. “In questa settimana abbiamo lavorato soprattutto sull’organizzazione del nostro gioco, sia in fase offensiva sia in fase difensiva”, ha dichiarato Ivan. L’allenatore ha anche evidenziato la necessità di recuperare energie dopo tre partite in sette giorni. La Jomi Salerno sta studiando l’avversario con attenzione, mantenendo il focus sugli obiettivi di lungo termine. “Sarà una partita da affrontare con grande attenzione, nella quale dovremo mettere in campo tutti i principi di gioco su cui stiamo lavorando in questi giorni”, ha aggiunto. La squadra è consapevole che la crescita passa attraverso il lavoro quotidiano e la continuità.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa Jomi Salerno 13 novembre 2026” ricevuto tramite email da “stampa@pdosalerno.it” in data 13/11/2026.

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