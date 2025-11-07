Rimozione massi pericolanti, chiusura SS163 Amalfitana a Cetara

Per consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza della parete rocciosa ricadente in terriotorio di Catara e lungo la quale da stamattina sono in atto le operazioni di disgaggio di massi pericolanti, si rende necessario procrastinare la chiusura in entrambi i sensi di marcia della SS163 Amalfitana fino alle pre 18 di oggi, venerdì 7 novembre 2025.

«L’intervento risulta quanto mai indispensabile per rimuovere i blocchi lapidei in precario stato di equilibrio individuati in alta quota durante le ispezioni da parte di tecnici e rocciatori e ripristinare le condizioni di sicurezza sia lungo la sottostante arteria sia nelle aree prospicienti – spiega il Sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica – La circolazione stradale riprenderà a sensi di marcia alternati, regolati da impianti semaforici al termine delle operazioni di disgaggio il cui termine slitta alle ore 18 di oggi. Ci scusiamo con i cittadini, i lavoratori ed i pendolari per il disagio che la chiusura della SS163 inevitabilmente sta comportando, ma occorre procedere tempestivamente con questo l’intervento».

La chiusura dell’arteria, nelle restanti ore in cui sono previste le operazioni di disgaggio, deterimnerà la deviazione del traffico veicolare sia in entrata che in uscita dalla Costiera attraverso la provinciale 2 Chiunzi-Maiori.

Per l’occasione, sono state intensificate le corse marittime del TPL. Si rappresenta, infine, che la percorribilità della via Salvo D’Acqusto sarà riservata esclusivamente ai soli mezzi di emergenza: autoambulanze e automezzi dei VVFF e delle forze dell’ordine.

Mi piace: Mi piace Caricamento...