Al “Rotary Club Salerno” le riflessioni storiche sulla “Scuola Medica Salernitana” del dottor Ermanno Guerra, presidente della “Fondazione Scuola Medica Salernitana”.

“La Scuola Medica Salernitana è un elemento identitario della nostra città: noi siamo eredi di quella straordinaria tradizione di cui dobbiamo essere orgogliosi”. A ricordare la tradizione e ciò che rappresenta oggi per la nostra città la “Scuola Medica Salernitana” è stato il dottor Ermanno Guerra, presidente della “Fondazione Scuola Medica Salernitana”, in occasione dell’incontro organizzato al “Circolo Canottieri” di Salerno dal “Rotary Club Salerno” presieduto dal dottor Francesco Caggiano che nel corso dell’anno sociale sta organizzando degli incontri tesi a valorizzare i siti e la storia della nostra città:” Ritengo sia inaccettabile che i monumenti, la storia della nostra città, soprattutto quella della “Scuola Medica Salernitana”, sia sconosciuta a molti cittadini salernitani”. Il dottor Guerra, invitato al Club dal Past President Tony Ardito, ha spiegato che la “Fondazione Scuola Medica Salernitana” è stata costituita dal Comune di Salerno, dall’Ordine dei Medici e dall’Università di Salerno:” Si pone l’obiettivo di valorizzare quella importante esperienza storica che è stata la “Scuola Medica Salernitana” facendo sistema con tutta la società civile salernitana: il ruolo delle associazioni di servizio è quello di fare cultura, ma anche di creare coesione sociale”. Guerra ha ricordato quali sono i siti affidati alla cura della “Fondazione della Scuola Medica Salernitana”:” Il “Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana”; il “Giardino della Minerva” e il “Museo Papi”. Siti che sono conosciuti più dagli stranieri che dagli stessi salernitani e che hanno il compito di trainare anche gli altri musei cittadini. L’enorme presenza di turisti che visitano la nostra città ci impone di mettere a sistema i nostri beni artistici e culturali e di gestirli secondo quelli che sono i modi più avanzati e moderni possibili. Il nostro Comune ha il dovere di essere all’avanguardia in un sistema turistico avanzato”. Il dottor Guerra, che è anche Delegato alla Cultura del Comune di Salerno, ha spiegato che si sta lavorando per proporre l’inserimento della “Scuola Medica Salernitana” tra i beni immateriali dell’Unesco:” Stiamo preparando anche un portale in dieci lingue che racconta in modo virtuale la storia della “Scuola Medica Salernitana”. Il dottor Guerra ha anche ricordato alcune delle regole contenute nel “Regimen Sanitatis Salernitanum”:” Precetti ancora oggi validi, che ci indicano uno stile di vita da seguire che ci metta al riparo da alcune patologie”. Guerra ha anche ricordato che Salerno già ai tempi della “Scuola Medica Salernitana” era stata crogiuolo di culture:” Arabi, greci e latini hanno condiviso le loro culture mediche. Oggi la globalizzazione ci impone di saperci rapportare con culture diverse avendo la capacità di saper estrarre da ciascuna cultura il meglio per accrescere la nostra”. Guerra ha ricordato che le donne già all’epoca della “Scuola Medica Salernitana” svolgevano un ruolo importante:” Nella famiglia, nell’economia e nella medicina: la presenza femminile tra coloro che studiavano e insegnavano la medicina era regolare”.

Aniello Palumbo

Mi piace: Mi piace Caricamento...