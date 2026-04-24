Fiera del Crocifisso Ritrovato, anteprima al Parco del Mercatello sabato 25

La XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato, che si svolgerà nelle strade, nei vicoli e nelle piazze del Centro storico di Salerno da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio 2026, avrà un’anteprima il 25 aprile al Parco Mercatello di Salerno con il primo torneo nazionale del Crocifisso “Arco per tutti”.

L’appuntamento del 25 aprile è dalle 9.00 del mattino. È l’occasione per mostrare la bellezza di uno sport che, come recita uno slogan della FITARCO, è il “più antico degli sport moderni”.

Grazie all’opportunità offerta dalle istituzioni cittadine, dalla CNA Salerno e da Bottega San Lazzaro, nell’ambito della XXXIV edizione della Fiera del Crocifisso Ritrovato, la ASD Arcieri Arechi Salerno potrà organizzare una gara Hunter & Field che, nel rispetto delle regole federali, sarà accessibile anche agli arcieri che solitamente non riescono a disputare questo tipo di gara che solitamente si svolge su percorsi montani o di campagna, quindi accidentati. In questo caso la gara si disputerà percorrendo i viali del parco attraverso i quali sarà possibile raggiungere le piazzole di tiro. In questo modo sarà favorita la più ampia partecipazione, facendo scoprire uno sport che supera i limiti fisici e generazionali. Tiro con l’arco senza barriere, quindi.

Il 1° trofeo Arco per Tutti vuole mostrare e dimostrare il fascino di uno sport accessibile che offre occasioni coinvolgenti in vari tipi di competizione. Per l’anno prossimo, se ne avremo l’opportunità, ci poniamo l’obiettivo di organizzare una gara 70/60 m Round dove il pubblico avrà modo di vedere tutti gli arcieri sulla stessa linea di tiro, augurandoci di avere qualche nuovo arciere che scoprendoci quest’anno al parco venga stimolato a intraprendere questo sport.

A fine gara, per tutti quelli che vorranno provare le emozioni del tiro con l’arco, la ASD Arcieri Arechi Salerno prenderà le prenotazioni per dare la possibilità, nella giornata di domenica 26 aprile, di accedere al campo di tiro sito in via Stadio a Pontecagnano Faiano. Qui istruttori federali illustreranno le basi del tiro con l’arco e, a titolo completamente gratuito, daranno a tutti la possibilità di scoccare le prime frecce.

Mi piace: Mi piace Caricamento...