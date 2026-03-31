Comunali, presentata la candidatura di Lanocita

È stata presentata lunedì mattina, nella sala Moka di Salerno, la candidatura di Franco Massimo Lanocita a sindaco, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, da Alleanza Verdi e Sinistra, l’associazione Terra Socialista e da una rete di realtà civiche.

Una proposta politica che si pone in netta discontinuità rispetto all’attuale assetto amministrativo cittadino e che punta a costruire un nuovo modello di partecipazione e sviluppo urbano.

Durante l’incontro, che ha visto la presenza di esponenti regionali e nazionali delle forze progressiste, è stato ripercorso il lungo e complesso percorso che ha portato alla definizione della nuova coalizione. Su questo aspetto e sul valore della candidatura è intervenuta la coordinatrice provinciale del M5S, Virginia Villani.

«Il percorso che ci ha portato fin qui è stato lungo e faticoso – ha dichiarato la Villani – perché ci hanno rallentato. Noi volevamo provare a proseguire nell’esperienza del “campo largo” che a livello regionale ha portato all’elezione di Roberto Fico. Ma forze che non hanno a cuore il bene di Salerno ci hanno rallentato».

La coordinatrice ha poi aggiunto: «Oggi, però, siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto: la candidatura di Lanocita rappresenta una risposta seria, competente e credibile per il futuro di Salerno. È una figura autorevole, radicata nella città e capace di guidare un progetto che rimetta al centro i cittadini, la legalità e la partecipazione. Siamo convinti che con lui si possa costruire un’alternativa concreta al sistema che ha governato fino ad oggi. I salernitani meritano una città migliore, a partire dalla pulizia».

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