Maltempo, prorogata allerta

La Protezione Civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo gialla valida su tutto il territorio a partire dalle 14 di oggi e fino alle 14 di domani, mercoledì 1° aprile, a causa di un peggioramento delle condizioni atmosferiche.
Secondo le previsioni, nelle prossime ore sono attese precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, che potrebbero risultare più intense soprattutto in serata.
A queste si aggiungeranno venti nord-orientali con raffiche, che contribuiranno ad agitare il mare, con possibili mareggiate lungo le coste esposte, in particolare sul versante tirrenico.
Il quadro meteo potrebbe determinare diverse criticità, legate soprattutto al rischio idrogeologico localizzato.
Tra i possibili effetti al suolo si segnalano allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque sulle strade e, nelle aree più fragili, possibili cadute di massi o fenomeni franosi.
La Protezione Civile raccomanda ai Comuni di attivare tutte le misure necessarie per prevenire e gestire eventuali disagi, invitando i cittadini alla massima attenzione negli spostamenti, soprattutto nelle ore più critiche.
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