Torna Il colore dei suoni al Teatro Pasolini

TEATRO PIER PAOLO PASOLINI

di Salerno

IV EDIZIONE

IL COLORE DEI SUONI

rassegna di musica dal territorio

PARTE SECONDA 2026

Direzione artistica Giuseppe Zinicola

Il Teatro Pier Paolo Pasolini di Salerno ospita la seconda parte della quarta edizione de Il colore dei suoni, un progetto artistico del Teatro Pubblico Campano curato da Giuseppe Zinicola con la collaborazione di Franco Tiano,

I primi quattro appuntamenti si sono tenuti tra novembre e dicembre. Ripresa il 13 marzo alle ore 21 con il quinto concerto di questa vetrina dedicata alla musica dal territorio e alle contaminazioni sonore internazionali.

Sul palco del Pasolini si esibirà il Joe Chiariello trio, formato da Joe Chiariello (chitarra e voce), Anthony Scola (armonica) e Angelo Gregorio (batteria).

Le radici profonde del blues del Delta del Mississippi si fondono con una formazione elettrica moderna e intensa. Il sound è costruito su un interplay dinamico tra chitarra elettrica, armonica e batteria, con brani che spaziano dal blues tradizionale alle interpretazioni personali, all’insegna di improvvisazione, groove e feeling genuino.

Joe Chiariello è un chitarrista e cantante italiano nato il 5 ottobre 1996 ad Agropoli (Salerno). Figlio d’arte del chitarrista blues Costabile “Puccio” Chiariello, ha sviluppato fin da giovanissimo una profonda passione per il blues delle origini.

All’età di 11 anni è rimasto folgorato ascoltando la versione di “Sweet Home Chicago” di Robert Johnson, momento che ha definito la sua vocazione per il blues. È autodidatta, ha costruito la propria conoscenza musicale studiando intensamente i grandi padri del blues come Robert Johnson, Son House e Charlie Patton, e ha affinato il suo fingerpicking e stile vocale partendo da queste radici.

La sua musica è spesso descritta come un ponte tra tradizione e interpretazione personale, con grande rispetto per il linguaggio originario del blues.

Ha suonato in numerosi festival blues italiani – come il Baronissi Blues Festival e il Tropea Blues Festival, Dal Mississippi al Po -; il suo blues, ispirato ai classici, ha raccolto consensi dal pubblico.

Seguiranno altri tre concerti per celebrare la diversità musicale e la bellezza dell’incontro tra culture e generi: Michael Rosen 4et il 29 marzo; Nicki Nicolai quartet in Mille bolle blue il 10 aprile e Little Albert trio il 25 aprile.

Posto unico 15 euro. Biglietti in vendita su Vivaticket o presso il Teatro Verdi di Salerno. Info al numero 089662141 (feriali dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00).

