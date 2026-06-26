La dieta del Cilento, il libro di Luciano Pignataro

Libreria Feltrinelli Salerno

Corso Vittorio Emanuele 230

Giovedì 2 luglio

ore 18

Sabrina Prisco-Osteria Canali Salerno

Valerio Calabrese Direttore Museo Dieta Mediterranea di Pioppi

Enzo Maraio, Assessore al Turismo Regione Campania

Alfonso Sarno Responsabile Cultura Fondazione De Stefano

Coordinati da

Raffaella Giaccio, giornalista

Presentano

Luciano Pignataro

LA DIETA DEL CILENTO

LE RICETTE DEL CUONCIO CUONCIO

Mondadori

362 pagine, Oscar Mondadori. 14,5 euro

La prima ricerca sulla grande cultura gastronomica cilentana attraverso la raccolta della tradizione orale dei contadini, i segreti delle famiglie, la qualità dei migliori ristoranti, osterie e agriturismi da Paestum a Palinuro, dagli Alburni al Vallo di Diano, dall’Alto Sele al Golfo di Policastro

Una raccolta di antiche e moderne ricette delle comunità del Parco Nazionale del Cilento dove Ancel Keys ha codificato per primo La Dieta Mesditerranea

600 ricette di cui

36 varianti di pane e pizza

128 di pasta e riso

136 di cultura vegetariana

118 di pesce e 97 di carne

64 dolci

19 preparazioni base e conserve

Luciano Pignataro, giornalista professionista del Mattino, è autore di guide enogastronomiche su Napoli e il Mezzogiorno. Cura dal 2004 il blog www.lucianopignataro.it. Nel 2008 ha vinto il Premio Veronelli, nel 2024 è stato nominato giornalista dell’anno da Assoenologi.

E’ ambasciatore della Dieta Mediterranea.

“Il Parco del Cilento da mangiare entra nella collana degli Oscar Mondadori. Per me, giornalista di origini cilentane, è un orgoglio firmare questa ricerca maturata negli anni e che segue al fortunato libro “Il Metodo Cilento” scritto con il professore Giancarlo Vecchi e sempre edito da Mondadori”.