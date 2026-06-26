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La dieta del Cilento, il libro di Luciano Pignataro

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Libreria Feltrinelli Salerno
Corso Vittorio Emanuele 230

 

Giovedì 2 luglio
ore 18

 

Sabrina Prisco-Osteria Canali Salerno
Valerio Calabrese Direttore Museo Dieta Mediterranea di Pioppi
Enzo Maraio, Assessore al Turismo Regione Campania
Alfonso Sarno Responsabile Cultura Fondazione De Stefano

 

Coordinati da
Raffaella Giaccio, giornalista

 

 

Presentano

Luciano Pignataro

LA DIETA DEL CILENTO

LE RICETTE DEL CUONCIO CUONCIO

Mondadori
362 pagine, Oscar Mondadori. 14,5 euro

 

La prima ricerca sulla grande cultura gastronomica cilentana attraverso la raccolta della tradizione orale dei contadini, i segreti delle famiglie, la qualità dei migliori ristoranti, osterie e agriturismi da Paestum a Palinuro, dagli Alburni al Vallo di Diano, dall’Alto Sele al Golfo di Policastro

Una raccolta di antiche e moderne ricette delle comunità del Parco Nazionale del Cilento dove Ancel Keys ha codificato per primo La Dieta Mesditerranea
600 ricette di cui
36 varianti di pane e pizza
128 di pasta e riso
136 di cultura vegetariana

118 di pesce e 97 di carne
64 dolci
19 preparazioni base e conserve

Luciano Pignataro, giornalista professionista del Mattino, è autore di guide enogastronomiche su Napoli e il Mezzogiorno. Cura dal 2004 il blog www.lucianopignataro.it. Nel 2008 ha vinto il Premio Veronelli, nel 2024 è stato nominato giornalista dell’anno da Assoenologi.
E’ ambasciatore della Dieta Mediterranea.

 

“Il Parco del Cilento da mangiare entra nella collana degli Oscar Mondadori. Per me, giornalista di origini cilentane, è un orgoglio firmare questa ricerca maturata negli anni e che segue al fortunato libro “Il Metodo Cilento” scritto con il professore Giancarlo Vecchi e sempre edito da Mondadori”.

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