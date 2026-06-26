Caldo, da sabato 28 allerta ondate di calore

Il Centro funzionale multirischi della Protezione Civile della Regione Campania, alla luce del quadro meteorologico in atto, ha emanato un avviso di criticità per “ondate di calore” valido dalle 8:00 di sabato 27 giugno alle 20:00 di lunedì 29 giugno.

Le aree più esposte

Il fenomeno interesserà i comuni classificati a rischio elevato e moderato, con particolare attenzione alle province di Benevento e Caserta, dove sono attesi gli incrementi termici più marcati.

Le temperature potranno risultare superiori di 5-6°C rispetto alle medie stagionali, con condizioni di forte disagio fisico soprattutto nelle ore serali e notturne.

Umidità molto alta lungo la costa

La Protezione civile segnala livelli di umidità particolarmente elevati sul settore costiero: 60-70% nella notte tra sabato e domenica, oltre 70-80% nella notte tra domenica e lunedì

Il tutto in un contesto di scarsa ventilazione, fattore che aumenta la percezione del caldo e il rischio di stress termico.

Le raccomandazioni

La Protezione civile regionale invita la popolazione a: evitare di uscire nelle ore più calde, non esporsi al sole e non svolgere attività fisica all’aperto, limitare gli spostamenti in auto, idratarsi adeguatamente e seguire correttamente le terapie mediche

Particolare attenzione è richiesta per cardiopatici, anziani, bambini e soggetti fragili, più esposti agli effetti delle alte temperature.