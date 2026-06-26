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Caldo, da sabato 28 allerta ondate di calore

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Il Centro funzionale multirischi della Protezione Civile della Regione Campania, alla luce del quadro meteorologico in atto, ha emanato un avviso di criticità per “ondate di calore” valido dalle 8:00 di sabato 27 giugno alle 20:00 di lunedì 29 giugno.

Le aree più esposte

Il fenomeno interesserà i comuni classificati a rischio elevato e moderato, con particolare attenzione alle province di Benevento e Caserta, dove sono attesi gli incrementi termici più marcati.

Le temperature potranno risultare superiori di 5-6°C rispetto alle medie stagionali, con condizioni di forte disagio fisico soprattutto nelle ore serali e notturne.

Umidità molto alta lungo la costa

La Protezione civile segnala livelli di umidità particolarmente elevati sul settore costiero: 60-70% nella notte tra sabato e domenica, oltre 70-80% nella notte tra domenica e lunedì

Il tutto in un contesto di scarsa ventilazione, fattore che aumenta la percezione del caldo e il rischio di stress termico.

Le raccomandazioni

La Protezione civile regionale invita la popolazione a: evitare di uscire nelle ore più calde, non esporsi al sole e non svolgere attività fisica all’aperto, limitare gli spostamenti in auto, idratarsi adeguatamente e seguire correttamente le terapie mediche

Particolare attenzione è richiesta per cardiopatici, anziani, bambini e soggetti fragili, più esposti agli effetti delle alte temperature.

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