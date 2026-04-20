Torna la Fiera del Crocifisso Ritrovato, presentazione mercoledì 22

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Torna a Salerno la Fiera del Crocifisso Ritrovato, organizzata dalla Bottega San Lazzaro. La XXXIV edizione 2026 sarà presentata ufficialmente mercoledì 22 aprile, alle ore 11.00, presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno.

Nel fuoco del tempo”: questo lo slogan della Fiera del Crocifisso Ritrovato 2026 che si svolgerà nelle strade, nei vicoli e nelle piazze del Centro storico di Salerno dal 30 aprile al 3 maggio 2026.

Quest’anno, tra le diverse novità, c’è anche un’estensione territoriale nella geografia urbana della manifestazione, che sarà svelata nel corso della conferenza.

La manifestazione è organizzata dalla Bottega San Lazzaro con: Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, CNA, Provincia di Salerno, Fondazione della Comunità Salernitana, Fondazione Carisal e Fondazione Scuola Medica Salernitana

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